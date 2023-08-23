Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Автобусный маршрут №410 будет продлен по просьбам омичей

По многочисленным просьбам. В Омске будет продлен автобусный маршрут №410

23 августа 2023, 13:30
Фото: 1MI

Автобусный маршрут №410 будет продлен по просьбам омичей

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест после объявления об изменении маршрута №31Н.

Теперь конечной на маршруте №410 будет остановка «Улица И. Н. Багнюка». Напомним, что ранее ей являлась остановка «ТЦ ОБИ».

Также отмечается, что из обновленной схемы движения исключен проезд по улице Степанца и дублеру улицы Лукашевича. После остановки «Городская больница им. Кабанова» маршрутка будет следовать по улицам Перелета, затем по улицам Ватутина, Дианова, 2-я Солнечная и Багнюка.

«На маршруте работает 15 автобусов малого класса с плановым интервалом движения в часы пик 11 минут», — добавил Шелест.
Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка
Узнать подробнее
#Омск#Маршрутки#Маршруты#Новости#Маршрутка#Схема движения#Схема проезда#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
Сегодня, 11:47
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
Сегодня, 08:34
Осторожно. Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 07:22
Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку
Сегодня, 10:38
Вылета ждет 81 пассажир. В омском аэропорту рейс в Сочи задержали на 10 часов
Сегодня, 09:24
На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
Сегодня, 09:23