По многочисленным просьбам. В Омске будет продлен автобусный маршрут №410

Также отмечается, что из обновленной схемы движения исключен проезд по улице Степанца и дублеру улицы Лукашевича. После остановки «Городская больница им. Кабанова» маршрутка будет следовать по улицам Перелета, затем по улицам Ватутина, Дианова, 2-я Солнечная и Багнюка.