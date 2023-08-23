По многочисленным просьбам. В Омске будет продлен автобусный маршрут №410

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Теперь конечной на маршруте №410 будет остановка «Улица И. Н. Багнюка». Напомним, что ранее ей являлась остановка «ТЦ ОБИ».
Также отмечается, что из обновленной схемы движения исключен проезд по улице Степанца и дублеру улицы Лукашевича. После остановки «Городская больница им. Кабанова» маршрутка будет следовать по улицам Перелета, затем по улицам Ватутина, Дианова, 2-я Солнечная и Багнюка.
«На маршруте работает 15 автобусов малого класса с плановым интервалом движения в часы пик 11 минут», — добавил Шелест.