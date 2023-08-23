Перезагрузка региона: как сделать из сибирской глубинки процветающую область?

Глава региона знает, о чем говорит. За его плечами — работа в должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, служба в федеральном Минпромторге на посту директора департамента промышленной политики и проектного управления, и наконец, должность председателя правительства прифронтовой ДНР. На всех этих позициях Хоценко не просто хорошо делал свою работу, но умудрялся задавать такие планки, которые после него становились ориентирами для других. Например, Ставропольский край при Хоценко за короткое время стал всероссийским центром «зеленой» энергетики. Сейчас там вовсю крутятся лопасти ветроэлектростанций — не хуже, чем в Дании или Великобритании.