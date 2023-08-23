Перезагрузка региона: как сделать из сибирской глубинки процветающую область?

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Земля необетованная. Как из Омской области сделать место, где люди захотят жить?
Проблемы сибирских регионов как в капле воды отразились в Омской области. Но, кажется, у региона появилась надежда стать новым локомотивом федерального округа. В ближайшие годы область может сделать рывок в социально-экономическом развитии. Почему — разбирался корреспондент Город55.
Сокращение населения, закрытие предприятий и низкий уровень жизни — в таких реалиях сегодня живут более 1,8 млн человек. Это население Омской области по данным последней переписи. Цифра небольшая, в семь раз меньше, чем в Москве. Или, например, чуть больше, чем в Новосибирске, где живет почти 1,6 млн человек.
По данным РИА «Рейтинг» за 2022 год, Омская область оказалась в конце списка регионов по качеству жизни — она занимает 66-е место из 85. То есть область находится в числе 20 субъектов, наименее привлекательных для жизни. Но сегодня есть возможность кардинально изменить это положение и сделать из Омской области одно из лучших мест для жизни.
Низкий старт
Казалось бы, объективные данные по Омской области — не самые радужные. Росстат в начале 2023 года сообщил, что население региона сократилось еще на 19,6 тыс. человек. Причем подавляющая часть жителей области обитает в Омске — 1,35 млн из 1,83 млн человек. Остальные — меньше полумиллиона человек — в других городах и селах области.
Население региона сокращается с 2016 года. И уменьшается оно главным образом за счет миграции. То есть, проще говоря, люди массово и часто навсегда уезжают из области.
Но и естественная убыль населения дает о себе знать. Так, по данным Росстата, в 2021 году превышение смертности над рождаемостью в области оказалось максимальным за всю историю современной России, с 1990 года, — 16,3 тыс. человек. Демографы объяснили это последствиями пандемии коронавируса. В 2022 году ситуация немного выправилась: число умерших превзошло количество родившихся на 9,6 тыс.
Новое руководство Омской области называет улучшение демографической ситуации критически важной задачей. Ставят цель — к 2025 году повысить рождаемость на 2,6% к уровню 2023 года. И это достижимо.
Например, давно доказано, что чем больше и разнообразнее меры социальной поддержки семей, тем семьи чаще обзаводятся детьми. Сегодня в Омской области родители получают до 15 разных видов пособий и выплат, включая пособия беременным женщинам, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет и другие. Регулярные выплаты в Омской области получают 35 тысяч семей.
Местное ноу-хау — семейные многофункциональные центры. Это как привычные нам МФЦ, но для семей с детьми. Два первых офиса скоро откроются в Омске и Называевском районе. На первых порах они охватят своей помощью 1,5 тысячи семей с детьми. В остальном это те же МФЦ, где в режиме одного окна, без очереди и суеты можно оформить документы на льготы и выплаты.
Одними деньгами проблему не решить. Под финансовую поддержку семей в области подводится крепкая идеологическая основа. В центре внимания — человек семейный. Например, в июне врио губернатора Виталий Хоценко наградил победителей регионального конкурса «Семья года». Назвали лучшую многодетную семью, лучшую династию, лучшую молодую семью, сельскую семью и т. д. Лауреатам местного «семейного Оскара» раздали денежные премии по 100 тысяч рублей.
Кто у руля
Перед Виталием Хоценко и его командой на ближайшие годы и в более отдаленной перспективе стоят серьезные задачи. Новому руководству предстоит «расконсервировать» Омскую область, раскрыть ее потенциал как высокоресурсного субъекта, превратить в промышленно-логистический центр федерального уровня.
Омская область долгое время оставалась в тени своих соседей, несмотря на преимущества перед тем же Красноярским краем. Например, в области сходятся пути, которые ведут к ключевым внешнеэкономическим партнерам — Казахстану и Китаю. Здесь есть крупная судоходная водная артерия — одна из крупнейших рек мира Иртыш, железнодорожные связи, автомобильные трассы.
Ставка делается на кластерное развитие промышленности — это позволяет обеспечить технологический суверенитет. Основной принцип этого подхода: вокруг крупного производства собираются компании поменьше, их производственные цепочки связаны между собой. Вся единица в свою очередь встраивается в систему межрегиональных промышленных связей.
Понятно, что создание таких кластеров не обойдется без обеспечения кадрами. Поэтому новому правительству области предстоит апгрейдить систему профессионального образования, привлекать в регион перспективную молодежь и создавать условия, чтобы специалисты оставались здесь. А это повлечет за собой строительство доступного и комфортного жилья, социальной инфраструктуры, дорог, развитие газификации и т. д. Все это — условия экономического прорыва, на который нацелены Виталий Хоценко и его команда.
То есть сейчас перед руководством области стоит комплексная задача: перезапустить регион, чтобы он работал на благо людей и страны, развивался естественным образом, не истощая природных ресурсов. Одновременно Хоценко должен обеспечить баланс интересов элит и благополучие рядовых жителей. По всему видно, что это задачи на долгую перспективу. То есть работа есть не на один и даже не на два губернаторских срока.
В начале июля исполнилась символическая дата — 100 дней со дня назначения врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Это событие отмечали даже федеральные СМИ. Аналитики восприняли мартовское решение Владимира Путина поставить молодого политика во главе одного из отстающих сибирских регионов как сигнал к переменам для Омской области.
Более того, новое руководство области старалось доказать слова делами: Хоценко уже с первых поездок обратил внимание на самые насущные проблемы жителей Омской области — строительство жилья, наличие школ и больниц, сельские территории и дороги.
А еще врио губернатора сразу взял курс на обновление чиновничьего аппарата. На встрече с президентом РФ в июле Виталий Хоценко предложил запустить региональный кадровый конкурс управленцев по аналогии с проектом «Лидеры России», выпускником которого он был.
Это будет первый подобный конкурс в Сибири. Претендентов начнут отбирать в сентябре. Что немаловажно, будущие управленцы должны будут уметь решать самые разные задачи, при этом всегда учитывая интересы граждан. Представляется, что именно такими и хотят видеть чиновников жители любого региона, не только Омской области.
Новые вызовы
Главным вызовом для нынешнего руководства Омской области, конечно, является специальная военная операция и связанные с ней трудности. И без того не самая сильная экономика области попала под санкционные ограничения.
В то же время региональные предприятия даже выиграли от происходящего в стране. Из-за роста оборонного заказа загрузка многих компаний Омска выросла, улучшилось финансовое положение. При этом в руководстве региона понимают, что это не навсегда. Нельзя всю жизнь зарабатывать на «военных рельсах».
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко называет трех китов, на которых новое руководство региона будет развивать экономику.
«У Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста. Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика. Для нас важно, чтобы бизнес в Омской области работал стабильно, чтобы всегда была возможность развивать предприятия и реализовывать новые бизнес-идеи на благо нашего региона», — говорит Хоценко.
Глава региона знает, о чем говорит. За его плечами — работа в должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, служба в федеральном Минпромторге на посту директора департамента промышленной политики и проектного управления, и наконец, должность председателя правительства прифронтовой ДНР. На всех этих позициях Хоценко не просто хорошо делал свою работу, но умудрялся задавать такие планки, которые после него становились ориентирами для других. Например, Ставропольский край при Хоценко за короткое время стал всероссийским центром «зеленой» энергетики. Сейчас там вовсю крутятся лопасти ветроэлектростанций — не хуже, чем в Дании или Великобритании.
Поэтому, если Хоценко говорит, что за пять лет Омскую область можно превратить во всероссийский логистический центр с развитой международной торговлей, значит, так оно и будет. Есть и конкретные решения. В строительство логопарка «Солнечный» уже вложили 12 млрд рублей инвестиций. На вторую очередь комплекса потребуется еще 5 млрд рублей. А каждый вложенный рубль — это вклад в новые рабочие места, новые квартиры и дороги в регионе.
СПРАВКА. Индекс промышленного производства в Омской области в 2022 году составил 105,3%. Экономика региона получила инвестиции на 190 млрд рублей. Омская область вошла в топ-3 регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Объем внешней торговли области увеличился на 15%, экспорт вырос на 22%.
Кроме наполеоновских планов у нынешнего руководства Омской области есть и вполне реальные, сегодняшние достижения. В июне Виталий Хоценко вместе с вице-премьером РФ — главой Минпромторга Денисом Мантуровым дал старт строительству производства полиизобутилена и принял участие в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук». Предприятие дает высокооплачиваемую работу сотням омских специалистов. А значит, их семьи обеспечены и не уедут из области.
Еще одна история омского успеха — особая экономическая зона «Авангард». Такими может похвастать далеко не каждый регион. Сегодня в ОЭЗ зарегистрированы шесть резидентов, но уже в ближайшие годы их число вырастет до десяти. Два новых производства — заводы графитированных электродов и металлоконструкций — уже строятся, еще два — на стадии подготовки проектов. Речь идет о будущем производстве бисфенола-А и переработке промышленных отходов.
В мае Виталий Хоценко обсуждал эти и другие проекты на встрече с руководством компании «Газпром нефть», которой принадлежит Омский нефтеперерабатывающий завод.
«С руководством компании обсудил ряд проектов, которые будем реализовывать на этом и других предприятиях, например, в нашей особой экономической зоне „Авангард“. Речь идет о производстве, которое позволит полностью импортозаместить иностранные электроды, а значит отечественная промышленность перестанет зависеть от западных производителей. Это одна из важнейших задач, которую ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Хоценко.
Тыл — фронту
В русле общего тренда на поддержку семей остается и забота омского правительства о семьях участников специальной военной операции. Здесь говорят: каждый солдат думает о доме, так давайте сделаем, чтобы им было спокойно.
Главная идея врио губернатора Виталия Хоценко заключается в том, что Омская область — это такой крепкий тыл, надежная опора для военных и их близких.
Например, в регионе назначили одну из самых больших выплат контрактникам — участникам СВО. Они получают по 450 тысяч рублей при заключении контракта с Минобороны. Если военнослужащий относятся к категории детей-сирот, то он получает жилье вне очереди.
В мае правительство Омской области выделило муниципалитетам 45 млн рублей на дополнительную поддержку участников СВО. Это плюсом к тем мерам, которые уже действуют в регионе.
«Поручил распределить муниципалитетам 45 миллионов рублей на дополнительные меры поддержки участникам СВО. На заседании регионального Правительства внесли соответствующие изменения в распределение субсидий муниципальным образованиям Омской области. В регионе семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс», — сообщил Виталий Хоценко.
Опять-таки, власти не сводят все к одной материальной поддержке. Врио губернатора сам каждую неделю ездит в гости к семьям участников СВО — общается с родителями, женами, детьми военных, спрашивает, что им нужно, чем помочь, и на ходу решает те или иные вопросы. Человеческое участие, говорят родственники, иногда не меньше, а то и больше помогает им в эти дни.
Все внимание — людям
Развитие промышленности, открытие новых предприятий, привлечение инвесторов и создание условий для развития сельского хозяйства — таковы главные приоритеты, которые сегодня называют в правительстве Омской области. Но это что касается экономики.
Второй столп развития любого региона — это социалка. То есть строительство школ, больниц, дорог, жилья, обновление коммунальной сферы, забота об отдыхе и развитии людей. Все то, что делает жизнь в регионе лучше и комфортнее.
Например, за прошлый год в Омской области построили 700 тыс. кв. м нового жилья. А нужно больше, говорит врио губернатора Виталий Хоценко. Для этого руководство региона предпринимает конкретные шаги. Например, в июне прошла встреча с руководством крупного федерального инвестиционного холдинга, который ведет в том числе жилищные проекты.
«С руководством АФК „Система“ обсудили ряд потенциально перспективных направлений деятельности в сфере туризма, жилищного строительства. С АФК „Система“ нас связывает стратегическое партнерство. Мы знакомы еще по работе на Ставрополье, где компания немало хороших объектов ведет. У нас в Омской области также много проектов. Посетили строящийся гостиничный комплекс Cosmos Omsk Hotel и жилой комплекс „Зеленая река“ Группы „Эталон“, — рассказывал Хоценко.
Деньги на реальные дела
В Омской области сейчас большую ставку делают на инициативы самих жителей. Кому как не местным знать о том, что нужно делать, чтобы улучшить жизнь в регионе. В июле Виталий Хоценко, выступая на региональном форуме гражданских активистов «Решают люди», объявил об увеличении финансирования инициативных проектов до 1 млрд рублей.
«Важно благоустраивать свою городскую среду, и мы уже имеем опыт участия в президентской программе „Формирование комфортной городской среды“, и программе развития малых городов. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу поддержки местных инициатив, которая действует два года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год мы приняли решение — выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в пять раз больше», — сообщил Хоценко.
В области расширили и сферы применения средств инициативного бюджетирования. Теперь деньги можно направить на обновление школьных дворов, дворовых территорий многоквартирных домов, спортивных площадок, территорий детских садов и других пространств. Верхняя планка финансирования одного проекта увеличилась до 3 млн рублей.
Таким образом, сегодня у Омской области есть шанс стать новым локомотивом Сибирского федерального округа и стать одним из быстро развивающихся регионов России. Планы нового руководства области уже скоро отразятся на жизни простых омичей: строительство жилья, улучшение качества дорог, привлечение бюджетных и частных инвестиций в регион приведут к процветанию области. Ресурсы и возможности для этого есть. Осталось правильно их использовать.