Омской девочке, которую увезли в приемную семью на Алтай, организуют встречу с мамой

9-летней девочке из Омска, которую отвезли на Алтай в приемную семью, организуют встречу с матерью. Этим вопросом занимается уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина. Приемная семья не против общения девочки с кровными родственниками. Кроме того, есть возможность вернуть ребенка обратно в Омск.