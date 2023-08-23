Омской девочке, которую увезли в приемную семью на Алтай, организуют встречу с мамой

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 10:40
9-летней девочке из Омска, которую отвезли на Алтай в приемную семью, организуют встречу с матерью. Этим вопросом занимается уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина. Приемная семья не против общения девочки с кровными родственниками. Кроме того, есть возможность вернуть ребенка обратно в Омск.
«С момента отказа судом матери в снятии ограничения в родительских правах прошло более 9 месяцев, сегодня есть возможность повторного обращения в суд для возвращения ребенка в кровную семью. Сегодня общение с матерью не состоялось, ее не оказалось дома. Оставила соседям свои контакты для оказания содействия в организации её общения с дочерью», — рассказала детский омбудсмен.
Ранее Город55 рассказывал, что в 2022 году органы опеки незаконно изъяли ребенка из семьи и передали приемной матери-одиночке, которая живет за 825 км от Омска — на Алтае, в городе Рубцовск. Правомерность действий органов опеки в настоящее время проверяет прокуратура.
Обновлено: Омский детский омбудсмен Елизавета Степкина направила в контролирующие органы Алтайского края просьбу проследить за условиями жизни ребенка и проверить степень безопасности и комфорта жизни девочки в приемной семье.