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Омской девочке, которую увезли в приемную семью на Алтай, организуют встречу с мамой

23 августа 2023, 09:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Кроме того, есть возможность вернуть ребенка обратно в родную семью.

9-летней девочке из Омска, которую отвезли на Алтай в приемную семью, организуют встречу с матерью. Этим вопросом занимается уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина. Приемная семья не против общения девочки с кровными родственниками. Кроме того, есть возможность вернуть ребенка обратно в Омск.

«С момента отказа судом матери в снятии ограничения в родительских правах прошло более 9 месяцев, сегодня есть возможность повторного обращения в суд для возвращения ребенка в кровную семью. Сегодня общение с матерью не состоялось, ее не оказалось дома. Оставила соседям свои контакты для оказания содействия в организации её общения с дочерью», — рассказала детский омбудсмен.

Ранее Город55 рассказывал, что в 2022 году органы опеки незаконно изъяли ребенка из семьи и передали приемной матери-одиночке, которая живет за 825 км от Омска — на Алтае, в городе Рубцовск. Правомерность действий органов опеки в настоящее время проверяет прокуратура.

Обновлено: Омский детский омбудсмен Елизавета Степкина направила в контролирующие органы Алтайского края просьбу проследить за условиями жизни ребенка и проверить степень безопасности и комфорта жизни девочки в приемной семье.

Прокуратура проверит информацию о незаконной передаче 9-летней девочки под опеку
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#Общество#Омск#Омская область#Дети#Несовершеннолетние дети#Опека#Елизавета Степкина#Евгений Игишев#Рубцовск
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