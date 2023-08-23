«Омскэлектро»: от предприятия-банкрота до одного из самых успешных в отрасли за 5 лет

Практически завершены работы по реализации инвестиционной программы 2023 года. Надо сказать, что объем инвестиций в строительство и реконструкцию сетей — также рекордное за все время существования «Омскэлектро». За прошедшие пять лет произведена реконструкция воздушных линий протяженностью 665 километров с заменой «голого» провода на СИП, построены новые кабельные линии (включая современный сшитый полиэтилен) 28 км, заменены трансформаторные мощности 169 МВА. Это в 2,4 раза больше, чем за предыдущие пять лет. За следующий период мы должны закончить реконструкцию всех имеющихся воздушных линий 10 кВ, чтобы кардинально понизить частоту технологических нарушений.