«Омскэлектро»: от предприятия-банкрота до одного из самых успешных в отрасли за 5 лет

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский:
− В преддверии старта подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 и вхождению предприятия в новый долгосрочный период тарифного регулирования 2024–2028 годов, хочу обозначить ключевые направления нашей работы на это время.
Стоит начать с благодарности 40 нашим сотрудникам, которые в непростой для страны период приняли решение пойти на службу по контракту. Хочу пожелать им всем удачи и сказать, что мы всех ждем обратно.
Также хочу отметить слаженную работу наших бригад, которые трудятся в командировке в городе Стаханове (ЛНР), помогая восстанавливать инфраструктуру и помогая готовится к предстоящей зиме.
Продолжается интенсивная работа по строительству новых линий наружного освещения и ремонту/восстановлению существующих. В данный момент ведутся работы на улицах: 8-я Линия, 3-я Молодежная, Ермака, Инструментальной, 20 лет РККА, Силина, Долинной в микрорайоне «Рябиновка». В 2023 году рекордное количество новых улиц, которые будут освещены — 35 улиц или около 50 километров. На ближайшие несколько лет перед нами стоит ряд серьезных глобальных задач в этом направлении, используя все возможные на данный момент механизмы — энергосервисные контракты, энерголизинг, контракты жизненного цикла и т. д.
Практически завершены работы по реализации инвестиционной программы 2023 года. Надо сказать, что объем инвестиций в строительство и реконструкцию сетей — также рекордное за все время существования «Омскэлектро». За прошедшие пять лет произведена реконструкция воздушных линий протяженностью 665 километров с заменой «голого» провода на СИП, построены новые кабельные линии (включая современный сшитый полиэтилен) 28 км, заменены трансформаторные мощности 169 МВА. Это в 2,4 раза больше, чем за предыдущие пять лет. За следующий период мы должны закончить реконструкцию всех имеющихся воздушных линий 10 кВ, чтобы кардинально понизить частоту технологических нарушений.
За последние несколько лет, благодаря нашим совместным слаженным действиям, произведена замена автопарка спецтехники и реализован крупный инвестиционный проект по цифровизации систем управления учетом электроэнергии (совместно с нашими партнерами НПО «Мир»). Ежегодная экономия от пресечений хищений электроэнергии составляет более 400 млн рублей, а по уровню технологических потерь Омск является лидером среди городов-миллионников страны.
Необходимо усиленными темпами продолжить начатую работу по цифровой трансформации нашего электроэнергетического комплекса, переходя на цифровые подстанции (пилотный проект из пяти трансформаторных подстанций реализован в прошлом году) и полную цифровизацию процессов управления и диспетчеризации сетей 10/0,4 кВ. Это поручение нашего Президента — Путина Владимира Владимировича, и я уверен, что мы также и в этом направлении окажемся одними из лучших в стране.
Большой пласт работы предстоит нам и по усилению безопасности объектов инфраструктуры, как физической, так и цифровой, в силу сегодняшних реалий и рисков, а также социальной защищенности наших работников. Несмотря на то, что сегодня членами профсоюза являются более 95% сотрудников, что говорит о высокой степени доверия.
Отмечу положительные финансовые показатели нашей деятельности. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль предприятия составила более 200 млн рублей. Чистые активы за последние три года увеличились более чем в 2,5 раза и достигли суммы более 8 млрд рублей. Это также лучший показатель среди всех городских предприятий.
Подходит к своему завершению работа по заключению регуляторного соглашения с РЭК Омской области, которое поставит точку по возврату неправомерно изъятых из тарифа «Омскэлектро» 1,5 млрд рублей (подтвержденных вступившими в силу постановлениями суда №66а-1220/2021, №66а-170/2023, №3а-166/2023). Это позволит целиком закрыть всю кредиторскую и кредитную задолженность, а оставшиеся средства направить на модернизацию сетей и улучшению энергоснабжения города.
Благодаря новым современным подходам к управлению предприятием, слаженной работы команды и переходу к новым цифровым стандартам деятельности — за пять лет мы с вами проделали путь от предприятия-банкрота до одного из самых успешных в отрасли и в городе.
К сожалению, периодически мы наблюдаем деструктивные попытки отдельных групп повернуть ситуацию назад, на 8-10 лет назад, и предпринять попытки инициировать процессы передачи стратегического предприятия критически важной энергетической инфраструктуры «Омскэлектро» в частные руки, опорочить наши с вами достижения путем вброса ложной информации, но скажу откровенно: эти попытки заранее обречены на провал. Необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Друзья, хочется в завершении отметить, что поистине выдающиеся технико-экономические результаты нашей деятельности были бы невозможны без вашей ежедневной и кропотливой работы, а также без поддержки областных властей в лице врио губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко и городских властей в лице мэра города Омска Сергея Николаевича Шелеста, а также внимания правоохранительных органов, с которыми мы практически на еженедельной основе строим будущее омской электроэнергетики.