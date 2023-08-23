Омичам нужны электрозаправки у торговых центров и вокзалов

Также опрос выявил готовность омских автомобилистов пересесть на электромобили в самое ближайшее время. При этом о покупке машины на электротяге задумывался каждый пятый. Однако омичи указали ряд факторов, которые останавливают их от подобного приобретения. Так, трети респондентов не достаточно существующего количества ЭЗС в регионе. Еще 17,4% опрошенных переживают за суровые сибирские морозы: низкие температуры, по их мнению, не позволят эксплуатировать электромобиль зимой, но это заблуждение. 17% ссылаются на большую удаленность ЭЗС от дома, а 12,5% считают, что электромобиль не стоит покупать, поскольку негде его обслуживать.