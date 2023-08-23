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Омичам нужны электрозаправки у торговых центров и вокзалов

Омичам нужны электрозаправки у торговых центров и вокзалов

23 августа 2023, 08:56
Фото: Россети Сибирь
«Россети Сибирь» подвели итоги опроса, проведенного совместно с правительством Омской области среди жителей региона.

Опрос проводился в рамках договоренности между врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным с целью обновить региональную программу развития электрозарядной инфраструктуры.

Изучение общественного мнения показало, что быстрые зарядные станции нужны омичам на междугородних трассах и на парковках торговых центров — за каждый из этих вариантов проголосовало по 25% респондентов.

На основании результатов опроса специалисты «Россети Сибирь» составили топ мест для установки ЭЗС в Омске. На первом месте — железнодорожный вокзал (15,3%), на втором — ТЦ «Триумф» (13,7%), на третьем — ТЦ «Мега» (13,5%). Далее по убывающей: автовокзал, кинотеатр «Первомайский», «Атриум — Кино», ТРК «АТ-Маркет на Московке» и Драмтеатр.

Также опрос выявил готовность омских автомобилистов пересесть на электромобили в самое ближайшее время. При этом о покупке машины на электротяге задумывался каждый пятый. Однако омичи указали ряд факторов, которые останавливают их от подобного приобретения. Так, трети респондентов не достаточно существующего количества ЭЗС в регионе. Еще 17,4% опрошенных переживают за суровые сибирские морозы: низкие температуры, по их мнению, не позволят эксплуатировать электромобиль зимой, но это заблуждение. 17% ссылаются на большую удаленность ЭЗС от дома, а 12,5% считают, что электромобиль не стоит покупать, поскольку негде его обслуживать.

Фото: Россети Сибирь
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#Общество#Город#Транспорт#Экология#Омск#Омская область#Наталья Александрова
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