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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

иллюстрация

Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение

23 августа 2023, 07:22
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение

В ближайшее время на регион обрушится сильный дождь с градом.

В региональном МЧС рассказали о возможном появлении на территории Омска и Омской области чрезвычайных ситуаций в ближайшее время. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в течение суток до 24 августа включительно вероятны опасные погодные условия.

Предположительно, погода испортится во второй половине дня 23 августа. Ожидается сильный дождь с грозой и шквалистый ветер со скоростью 18-23 м/с, возможен град. То же самое синоптики прогнозируют и завтра, 24 августа.

В МЧС предупреждают, что в этот период могут повреждаться линии связи и электропередачи, падать деревья и слабо закрепленные конструкции, срываться крыши. Лучше всего при ухудшении погодных условий оставаться в помещении и не оставлять детей без присмотра.

Форточки и окна стоит закрыть, если за окном меняется погода. От прогулок у водоемов и плавания лучше всего отказаться. Во время грозы необходимо воздержаться от разговоров по мобильному телефону.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы», — посоветовали в профильном министерстве.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#Новости#Штормовой ветер#Град#Ливень#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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