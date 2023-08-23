Никаких телефонов! В Омской области на сутки объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В региональном МЧС рассказали о возможном появлении на территории Омска и Омской области чрезвычайных ситуаций в ближайшее время. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в течение суток до 24 августа включительно вероятны опасные погодные условия.
Предположительно, погода испортится во второй половине дня 23 августа. Ожидается сильный дождь с грозой и шквалистый ветер со скоростью 18-23 м/с, возможен град. То же самое синоптики прогнозируют и завтра, 24 августа.
В МЧС предупреждают, что в этот период могут повреждаться линии связи и электропередачи, падать деревья и слабо закрепленные конструкции, срываться крыши. Лучше всего при ухудшении погодных условий оставаться в помещении и не оставлять детей без присмотра.
Форточки и окна стоит закрыть, если за окном меняется погода. От прогулок у водоемов и плавания лучше всего отказаться. Во время грозы необходимо воздержаться от разговоров по мобильному телефону.
«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы», — посоветовали в профильном министерстве.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101.