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«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера

23 августа 2023, 14:12
Фото: Город55
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В Омске с инвестора сквера Суворова хотели взыскать 1,3 млн за снос 19 деревьев

Новый сквер на улице Успешной за свой счет обустраивает «НПО „Мир“».

Примерно месяц назад мэр Омска Сергей Шелест анонсировал появление в Омске нового сквера. Обустройством сада имени полководца Александра Суворова на улице Успешной на собственные средства решила заняться компания «Научно-производственное объединение „Мир“». Сад разобьют на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040109:123. Площадь сквера составит 2,35 гектара.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Сегодня, 23 августа, во время заседания «зеленой комиссии» выяснилось, что компания не может приступить к благоустройству. Для этого ей сначала нужно получить согласие на снос деревьев.

Речь в заявке «НПО „Мир“» идет о вырубке 19 деревьях, из них 4 аварийных тополя и 2 аварийных ивы, 115 пог. м кустарников, 205 кв. м поросли и обрезке 1 яблони. Так как земельные участки, на которых произрастают деревья, находятся в муниципальной собственности и предоставлены организации в пользование, «НПО „Мир“» обязали выплатить восстановительную стоимость в размере 1,3 млн рублей. Именно этот момент и вызвал вопросы у компании.

Представитель «НПО „Мир“» на заседании поинтересовался, почему организация должна платить миллион, если посадит за свой же счет деревья на большую сумму.

«Я не очень понимаю оплату компенсационной суммы 1,3 миллиона, и тут же мы на этом месте будем только в этом году на 2 миллиона деревьев садить и на следующий год еще столько же потратим. Это в текущих ценах. А на следующий год цены вырастут, и сумма будет еще больше», — обратился представитель компании.

Во время заседания члены комиссии отменить пункт о восстановительной стоимости не смогли, но пообещали попробовать как-то урегулировать этот момент, возможно за счет уменьшения суммы компенсации. Вопрос предложили отложить до следующей встречи, а за это время организовать выездное заседание, чтобы посмотреть территорию и ознакомиться подробнее с проектом.

Добавим, что по проекту благоустройства «НПО „Мир“» собирается высадить в будущем саду 329 деревьев (лиственницы, ели, сосны, пихты сибирские, березы, липы, рябины, калины, черемухи, яблони и сирень). Помимо посадки деревьев проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку фонарей, скамеек и детской площадки. Работы планировали завершить за три года.

Ранее Город55 рассказывал о согласовании сноса 235 деревьев из-за строящейся дороги к ЖК «Зеленая река». «Управление дорожного хозяйства Омской области» обращается с просьбой о вырубке зеленых насаждений второй месяц подряд.

В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
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#Общество#Город#Омск#Озеленение города#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Сквер#Сад#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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В Омске из-за строительства дороги к ЖК «Зеленая река» вырубят 235 деревьев
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