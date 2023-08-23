«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера

Речь в заявке «НПО „Мир“» идет о вырубке 19 деревьях, из них 4 аварийных тополя и 2 аварийных ивы, 115 пог. м кустарников, 205 кв. м поросли и обрезке 1 яблони. Так как земельные участки, на которых произрастают деревья, находятся в муниципальной собственности и предоставлены организации в пользование, «НПО „Мир“» обязали выплатить восстановительную стоимость в размере 1,3 млн рублей. Именно этот момент и вызвал вопросы у компании.