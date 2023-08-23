«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Примерно месяц назад мэр Омска Сергей Шелест анонсировал появление в Омске нового сквера. Обустройством сада имени полководца Александра Суворова на улице Успешной на собственные средства решила заняться компания «Научно-производственное объединение „Мир“». Сад разобьют на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040109:123. Площадь сквера составит 2,35 гектара.
Сегодня, 23 августа, во время заседания «зеленой комиссии» выяснилось, что компания не может приступить к благоустройству. Для этого ей сначала нужно получить согласие на снос деревьев.
Речь в заявке «НПО „Мир“» идет о вырубке 19 деревьях, из них 4 аварийных тополя и 2 аварийных ивы, 115 пог. м кустарников, 205 кв. м поросли и обрезке 1 яблони. Так как земельные участки, на которых произрастают деревья, находятся в муниципальной собственности и предоставлены организации в пользование, «НПО „Мир“» обязали выплатить восстановительную стоимость в размере 1,3 млн рублей. Именно этот момент и вызвал вопросы у компании.
Представитель «НПО „Мир“» на заседании поинтересовался, почему организация должна платить миллион, если посадит за свой же счет деревья на большую сумму.
«Я не очень понимаю оплату компенсационной суммы 1,3 миллиона, и тут же мы на этом месте будем только в этом году на 2 миллиона деревьев садить и на следующий год еще столько же потратим. Это в текущих ценах. А на следующий год цены вырастут, и сумма будет еще больше», — обратился представитель компании.
Во время заседания члены комиссии отменить пункт о восстановительной стоимости не смогли, но пообещали попробовать как-то урегулировать этот момент, возможно за счет уменьшения суммы компенсации. Вопрос предложили отложить до следующей встречи, а за это время организовать выездное заседание, чтобы посмотреть территорию и ознакомиться подробнее с проектом.
Добавим, что по проекту благоустройства «НПО „Мир“» собирается высадить в будущем саду 329 деревьев (лиственницы, ели, сосны, пихты сибирские, березы, липы, рябины, калины, черемухи, яблони и сирень). Помимо посадки деревьев проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку фонарей, скамеек и детской площадки. Работы планировали завершить за три года.
Ранее Город55 рассказывал о согласовании сноса 235 деревьев из-за строящейся дороги к ЖК «Зеленая река». «Управление дорожного хозяйства Омской области» обращается с просьбой о вырубке зеленых насаждений второй месяц подряд.