Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Удаления загнали нас в угол»

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о причинах поражения команды «Барысу» из Астаны на Fonbet Кубок Блинова.
«У нас было достаточно много ошибок в обороне, которые мы сами и допустили. Тут и потеря шайбы и масса других моментов. Однако самое неприемлемое, что и загоняет команду в угол — это 9 удалений и 18 минут штрафа. В третьем периоде, так и вовсе 4 подряд», — уверен Михаил Кравец.
Тем не менее, как считает наставник «ястребов», и эти удаления пошли на пользу.
«Зато в меньшинстве ребята довольно-таки уверенно отыграли, полезно и выполнили свою работу, а это тоже опыт», — высказался Кравец.
Были моменты, по заверениям наставника омичей, которые могли переломить ход игры, но не срослось.
«Последние 6 минут просто сумасшедшие были, ребята очень здорово задавили. Реализовали бы буллит, не попади в штангу, все бы сложилось совсем по-другому. Сегодня не заскочило, надеюсь, в следующий раз зайдет. Главное не создавать такую обстановку, когда все время приходится отыгрываться», — подытожил главный тренер «Авангарда».
Напомним, встреча между командами закончилась со счетов 4:3 в пользу гостей из Астаны.