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За игру ястребы удалились 9 раз

Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Удаления загнали нас в угол»

23 августа 2023, 20:38
Фото: ХК Авангард
За игру ястребы удалились 9 раз

Наставник омского «Авангарда» назвал главные причины проигрыша «Барысу»

За эту игру «ястребы» насобирали 18 штрафных минут, 8 из которых пришлись на третий период.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о причинах поражения команды «Барысу» из Астаны на Fonbet Кубок Блинова.

«У нас было достаточно много ошибок в обороне, которые мы сами и допустили. Тут и потеря шайбы и масса других моментов. Однако самое неприемлемое, что и загоняет команду в угол — это 9 удалений и 18 минут штрафа. В третьем периоде, так и вовсе 4 подряд», — уверен Михаил Кравец.

Тем не менее, как считает наставник «ястребов», и эти удаления пошли на пользу.

«Зато в меньшинстве ребята довольно-таки уверенно отыграли, полезно и выполнили свою работу, а это тоже опыт», — высказался Кравец.

Были моменты, по заверениям наставника омичей, которые могли переломить ход игры, но не срослось.

«Последние 6 минут просто сумасшедшие были, ребята очень здорово задавили. Реализовали бы буллит, не попади в штангу, все бы сложилось совсем по-другому. Сегодня не заскочило, надеюсь, в следующий раз зайдет. Главное не создавать такую обстановку, когда все время приходится отыгрываться», — подытожил главный тренер «Авангарда».

Напомним, встреча между командами закончилась со счетов 4:3 в пользу гостей из Астаны.

Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова
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