На омском Левобережье и Нефтяниках продают сразу несколько торговых комплексов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:40
В Омске выставили на продажу отдельно стоящие торговые комплексы. Один ТЦ расположен в Кировском округе, на улице 70 лет Октября, 9. За здание общей площадью 1450 кв. м, построенное в 2012 году, просят 185 млн рублей.
По словам продавца, и здание, и земельный участок площадью 3550 кв. м находится в собственности. В торговый центр ведут несколько входов: центральный (клиентский), запасной (пожарный и погрузочно-разгрузочный) и служебный (в помещение склада). Перед зданием есть стоянка.
Благодаря модульной системе планировки торговых площадей можно быстро выполнить перепланировку — увеличить либо уменьшить площадь, изменить геометрию помещений и точки входа в помещение. Сейчас торговый центр занимает супермаркет «Магнит», шоу-рум и магазин «Русский фейерверк». Окупится ТЦ за 10 лет.
Еще два торговых комплекса находятся на территории Советского округа. Одно здание площадью 1489 кв. м на проспекте Мира, 157/4 продают за 105 млн рублей. Земельный участок площадью 5457 кв. м в собственности. Перед торговым комплексом есть парковка на 50 автомобилей, а само здание занимают гипермаркет одежды и обуви, супермаркет и пивной магазин. В месяц обещают прибыль в 843,3 тысячи рублей, поэтому ТЦ окупится за 10 лет.
Дороже всего обойдется покупка торгового комплекса 2008 года постройки по улице Бархатовой, 2А в микрорайоне Заозерный. Четырехэтажное здание общей площадью 3850 кв. м находится на земельном участке 1200 кв. м и стоит 260 млн рублей.
«Здание расположено на первой линии двух главных дорог с хорошим автомобильным и пешеходным трафиками, конечная остановка имени Бархатовой. Перед зданием организована парковочная зона на 30 машиномест», — говорится в объявлении.
В настоящий момент арендаторами ТК являются супермаркет «Пятерочка», ломбард, пекарня, пивной магазин и др. Четвертый этаж отдан фитнес-центру. Новому владельцу обещают ежемесячную прибыль в 2,2 млн рублей. Срок окупаемости снова составит 10 лет.
Напомним, что самым дорогим продаваемым в Омске торговым комплексом является здание на Лукашевича, 37, которое пока занимает магазин строительных и хозяйственных товаров OBI. Объект общей площадью 17,09 тысяч кв. м готовы отдать новому владельцу за 1,2 млрд рублей.