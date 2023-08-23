На омском Левобережье и Нефтяниках продают сразу несколько торговых комплексов

Еще два торговых комплекса находятся на территории Советского округа. Одно здание площадью 1489 кв. м на проспекте Мира, 157/4 продают за 105 млн рублей. Земельный участок площадью 5457 кв. м в собственности. Перед торговым комплексом есть парковка на 50 автомобилей, а само здание занимают гипермаркет одежды и обуви, супермаркет и пивной магазин. В месяц обещают прибыль в 843,3 тысячи рублей, поэтому ТЦ окупится за 10 лет.