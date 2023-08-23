Какое наказание грозит гендиректору компании-организатора смертельной экскурсии

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Трагическое событие произошло 20 августа. Восемь человек, включая несовершеннолетних, отправились в подземные ходы московских коллекторов и погибли из-за сильного ливня, который затопил эти туннели, пишет ФедералПресс.
По словам юриста, для самостоятельных исследователей существует ответственность в соответствии с законом. Однако они нарушили закон об этих защищенных объектах. За это предусмотрены штрафы от 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. Для тех, кто принес людей с собой, предусмотрена административная ответственность в размере от 75 до 200 тысяч рублей.
Соловьев отметил, что у людей, которые за деньги вели клиентов в коллекторы, несмотря на то, что знали о предстоящем ливне, нет никакой совести.
Кроме того, эксперт указал на то, что организаторы не согласовали экскурсию с официальными органами власти. Подобные походы являются потенциально опасными для людей.
«Все это будет расследовано. Смерть людей — усугубляющее обстоятельство. Возможно, по данному случаю будет возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приводящих к гибели двух или более лиц. Наказание будет серьезным», — подчеркнул Соловьев.
Юрист добавил, что руководителю этой компании может быть назначено до 10 лет лишения свободы.