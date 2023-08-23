Какое наказание грозит гендиректору компании-организатора смертельной экскурсии

По словам юриста, для самостоятельных исследователей существует ответственность в соответствии с законом. Однако они нарушили закон об этих защищенных объектах. За это предусмотрены штрафы от 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. Для тех, кто принес людей с собой, предусмотрена административная ответственность в размере от 75 до 200 тысяч рублей.