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Updated Сегодня, 12:25

Какое наказание грозит гендиректору компании-организатора смертельной экскурсии

23 августа 2023, 12:23
Органы правопорядка задержали главного исполнительного директора компании, которая организовала экскурсию по московским коллекторам, в результате которой погибли восемь человек. Известный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о возможных наказаниях для него.

Трагическое событие произошло 20 августа. Восемь человек, включая несовершеннолетних, отправились в подземные ходы московских коллекторов и погибли из-за сильного ливня, который затопил эти туннели, пишет ФедералПресс.

По словам юриста, для самостоятельных исследователей существует ответственность в соответствии с законом. Однако они нарушили закон об этих защищенных объектах. За это предусмотрены штрафы от 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. Для тех, кто принес людей с собой, предусмотрена административная ответственность в размере от 75 до 200 тысяч рублей.

Соловьев отметил, что у людей, которые за деньги вели клиентов в коллекторы, несмотря на то, что знали о предстоящем ливне, нет никакой совести.

Кроме того, эксперт указал на то, что организаторы не согласовали экскурсию с официальными органами власти. Подобные походы являются потенциально опасными для людей.

«Все это будет расследовано. Смерть людей — усугубляющее обстоятельство. Возможно, по данному случаю будет возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приводящих к гибели двух или более лиц. Наказание будет серьезным», — подчеркнул Соловьев.

Юрист добавил, что руководителю этой компании может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

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