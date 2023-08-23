Какие пищевые добавки и витамины помогут при солнечных ожогах?

«Для ускорения заживления нанесите на пораженные участки мягкий увлажняющий крем без ароматизаторов или гель алоэ вера. Они помогут смягчить кожу и уменьшить сухость. Важно избегать использования косметических продуктов, содержащих нефть, бензокаин или лидокаин, так как они могут усилить раздражение. Кроме того, защищайте обожженную кожу от дальнейших повреждений, надевая свободную одежду, которая закрывает пораженные участки, или используя солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты от солнца (SPF)», — подчеркивает специалист.