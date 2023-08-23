Какие пищевые добавки и витамины помогут при солнечных ожогах?

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Солнечный ожог возникает, когда ультрафиолетовые лучи проникают в кожу и повреждают ее ДНК. Это вызывает воспаление, которое проявляется покраснением, болезненностью и отеком. В некоторых случаях могут появиться волдыри и шелушение. Стоит отметить, что солнечные ожоги не только повреждают верхний слой кожи, но также увеличивают риск развития рака кожи в будущем.
Если вы получили сильный солнечный ожог, важно принять немедленные меры для облегчения дискомфорта и ускорения процесса заживления. Применение холодных компрессов или принятие прохладной ванны помогут успокоить кожу. Также важно пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
«Для ускорения заживления нанесите на пораженные участки мягкий увлажняющий крем без ароматизаторов или гель алоэ вера. Они помогут смягчить кожу и уменьшить сухость. Важно избегать использования косметических продуктов, содержащих нефть, бензокаин или лидокаин, так как они могут усилить раздражение. Кроме того, защищайте обожженную кожу от дальнейших повреждений, надевая свободную одежду, которая закрывает пораженные участки, или используя солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты от солнца (SPF)», — подчеркивает специалист.