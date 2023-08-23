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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

иллюстрация

Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации

23 августа 2023, 04:06
Фото: Город55
иллюстрация
Субсидии смогут получить шесть категорий граждан.

Врио губернатора Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что в Омской области вводят новую меру социальной поддержки. Она будет касаться догазификации.

На закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке жителям региона будут предоставлять до 100 тыс рублей. Финансовая поддержка положена определенным категориям граждан, их всего шесть.

«Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы», — уточнил Виталий Хоценко.

Субсидии из областного бюджета положены льготникам:

  • инвалидам войны;
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий;
  • членам семей погибших инвалидов войны;
  • многодетным семьям;
  • малоимущим гражданам.
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#Общество#Омская область#Новости#Газовое оборудование#Меры поддержки#Догазификация#Алина Ясинская
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