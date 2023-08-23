Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Врио губернатора Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что в Омской области вводят новую меру социальной поддержки. Она будет касаться догазификации.
На закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке жителям региона будут предоставлять до 100 тыс рублей. Финансовая поддержка положена определенным категориям граждан, их всего шесть.
«Получить льготу на покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы», — уточнил Виталий Хоценко.
Субсидии из областного бюджета положены льготникам: