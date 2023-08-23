Эксперт назвал роль полиэтиленгликоля в производстве молочных продуктов

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказывает о пищевой добавке под номером Е1521, известной как полиэтиленгликоль, и ее использовании в молочной продукции.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) получают из полимеризации окиси этилена — газа, который применяется в промышленности для синтеза различных веществ. В природе этилен вырабатывается растениями и используется как фитогормон. Полиэтиленгликоль производят в виде твердых кристаллов, кремообразного вещества или густой жидкости. Он применяется производителями напитков, косметики и лекарственных препаратов, чтобы добавлять его в свою продукцию.
Полиэтиленгликоль находит свое применение в фармакологии и пищевой промышленности в качестве связывающего вещества, загустителя и антивспенивающего агента. В молочные продукты его добавляют для предотвращения образования пены. Он также используется в ароматизаторах и подсластителях для регулирования консистенции и вязкости продукта. В пищевой промышленности полиэтиленгликоль наносят на фрукты и овощи, чтобы предотвратить их гниение при транспортировке.