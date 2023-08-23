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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

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Эксперт назвал роль полиэтиленгликоля в производстве молочных продуктов

23 августа 2023, 12:52
Сегодня ни одно производство продуктов не обходится без использования пищевых добавок. Они необходимы для того, чтобы товары сохраняли свои качества на протяжении всего пути от завода до потребителя, пишет Pravda.Ru.

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказывает о пищевой добавке под номером Е1521, известной как полиэтиленгликоль, и ее использовании в молочной продукции.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) получают из полимеризации окиси этилена — газа, который применяется в промышленности для синтеза различных веществ. В природе этилен вырабатывается растениями и используется как фитогормон. Полиэтиленгликоль производят в виде твердых кристаллов, кремообразного вещества или густой жидкости. Он применяется производителями напитков, косметики и лекарственных препаратов, чтобы добавлять его в свою продукцию.

Полиэтиленгликоль находит свое применение в фармакологии и пищевой промышленности в качестве связывающего вещества, загустителя и антивспенивающего агента. В молочные продукты его добавляют для предотвращения образования пены. Он также используется в ароматизаторах и подсластителях для регулирования консистенции и вязкости продукта. В пищевой промышленности полиэтиленгликоль наносят на фрукты и овощи, чтобы предотвратить их гниение при транспортировке.

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