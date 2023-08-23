Эксперт назвал роль полиэтиленгликоля в производстве молочных продуктов

Полиэтиленгликоль находит свое применение в фармакологии и пищевой промышленности в качестве связывающего вещества, загустителя и антивспенивающего агента. В молочные продукты его добавляют для предотвращения образования пены. Он также используется в ароматизаторах и подсластителях для регулирования консистенции и вязкости продукта. В пищевой промышленности полиэтиленгликоль наносят на фрукты и овощи, чтобы предотвратить их гниение при транспортировке.