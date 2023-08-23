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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Chery планирует достичь соглашения о партнерстве в РФ до 2023 года

23 августа 2023, 12:57
Компания Chery, которая стремится укрепить свои позиции на российском автомобильном рынке, в настоящее время активно ведет переговоры о возможности запуска производства автомобилей в России, пишет Pravda.Ru.

Об этом сообщает информационный портал «За Рулем». Вице-президент Chery International и председатель совета директоров компании «Чери автомобили рус», Сунь Луцюань, подтвердил эти переговоры. Планируется, что до конца 2023 года будет достигнуто соглашение о партнерстве с местным партнером, что позволит начать процесс сборки автомобилей в России.

Пока не объявлено окончательное решение по выбору места и бренда для производства автомобилей Chery. Однако наиболее вероятной опцией является использование основного бренда Chery. Это поможет фирме укрепить свою позицию на российском рынке и обеспечить ей долгосрочный успех. Однако независимо от выбранного бренда, компания обязана предоставить качество и надежность, которые ожидаются российскими потребителями.

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