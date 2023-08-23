Chery планирует достичь соглашения о партнерстве в РФ до 2023 года

Пока не объявлено окончательное решение по выбору места и бренда для производства автомобилей Chery. Однако наиболее вероятной опцией является использование основного бренда Chery. Это поможет фирме укрепить свою позицию на российском рынке и обеспечить ей долгосрочный успех. Однако независимо от выбранного бренда, компания обязана предоставить качество и надежность, которые ожидаются российскими потребителями.