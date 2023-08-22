Журнал «Корея». В Питере выпустили сидр с омским музыкантом Летовым на этикетке

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В преддверии дня рождения омского музыканта Егора Летова, которое пройдет 10 сентября, в интернете завирусились фотографии с крафтовым сидром «Журнал „Корея“» с лидером группы «Гражданская оборона» на этикетке. Выяснилось, что напиток выпускает питерская компания Gravity Project. Город55 узнал подробности у производителей сидра.
«Сидр был выпущен ко дню памяти Егора Летова — 19 февраля. Сидр с морковью по-корейски — это своеобразный ответ на растущую популярность томатного пива в крафтовой культуре. А в отличие от сообщества пивоваров, сидроделы очень консервативные, и, вот, у нас получился своеобразный андерграундной панк-сорт в мире сидра, который по вкусовым характеристикам очень сильно выходит за рамки привычного сидра», — рассказал представитель Gravity Project Валерий Шишкалов.
Как рассказали производители, идея названия пришла к ним во время проработки рецептуры. Валерий Шишкалов сообщил, что пока напиток созревал, в голове крутились строчки «Я купил журнал „Корея“ — там тоже хорошо…» из песни «Все идет по плану».
Сидр был выпущен ограниченным тиражом из яблок урожая 2022 года и продается только в небольших крафтовых заведениях.
«В крупный тираж его производство мы не планируем и не имеем такой возможности», — сообщили производители напитка.
Отметим, в интернет-магазинах крафтового пива сидр продается по цене около 250 рублей за бутылку объемом 0,33 литра.
Ранее Город55 рассказывал, что омские музыканты планируют исполнить несколько песен Егора Летова на ста инструментах. Посетить флешмоб приглашают всех желающих. Мероприятие бесплатное, без возвратных ограничений. Флешмоб пройдет в парке «Россия. Моя история» в ближайшую субботу, 26 августа, в 16 часов.