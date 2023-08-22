Журнал «Корея». В Питере выпустили сидр с омским музыкантом Летовым на этикетке

Как рассказали производители, идея названия пришла к ним во время проработки рецептуры. Валерий Шишкалов сообщил, что пока напиток созревал, в голове крутились строчки «Я купил журнал „Корея“ — там тоже хорошо…» из песни «Все идет по плану».