Врач: Хруст в костях не является патологией

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Врач уверен, что сам хруст в костях не является патологией.
По словам медика, хруст в суставах, особенно в позвоночнике или в руках, например, в локтях, говорит о недостаточной подвижности этих суставов. Керекеша подчеркнул, что здоровье человека зависит от гибкости позвоночника, а его жизнь — от гибкости шеи.
Согласно эксперту, хруст в костях указывает на то, что человек ведет малоподвижный образ жизни: много времени проводит на диване, пьет кофе, курит.
Мануальный терапевт также объяснил, в каких случаях хруст в костях может вызвать беспокойство и заставить обратиться к врачу. Если хруст в суставах, а не в костях, сопровождается болевыми ощущениями, это может указывать на функциональные проблемы, пояснил врач.