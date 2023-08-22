Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Врач: Хруст в костях не является патологией

22 августа 2023, 06:26
Врач Павел Керекеша, специализирующийся на массаже, лечении нервных заболеваний и рефлексотерапии, в интервью Pravda.Ru пояснил причину появления хруста в костях. Он сравнил кости человека с дверью, которую давно не открывали, поэтому она начала скрипеть.

По словам медика, хруст в суставах, особенно в позвоночнике или в руках, например, в локтях, говорит о недостаточной подвижности этих суставов. Керекеша подчеркнул, что здоровье человека зависит от гибкости позвоночника, а его жизнь — от гибкости шеи.

Согласно эксперту, хруст в костях указывает на то, что человек ведет малоподвижный образ жизни: много времени проводит на диване, пьет кофе, курит.

Мануальный терапевт также объяснил, в каких случаях хруст в костях может вызвать беспокойство и заставить обратиться к врачу. Если хруст в суставах, а не в костях, сопровождается болевыми ощущениями, это может указывать на функциональные проблемы, пояснил врач.

Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Вчера, 06:20
Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска
Сегодня, 02:49
100 инструментов и «Все идет по плану». Омичей пригласили поучаствовать во флешмобе
Сегодня, 05:53
Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых
Сегодня, 05:04
Правительство Омской области объявило закупку 19 женских манекенов
Вчера, 13:06
В Омске появится архитектурно-экспертный совет при мэре города
Вчера, 11:57