Врач: Хруст в костях не является патологией

По словам медика, хруст в суставах, особенно в позвоночнике или в руках, например, в локтях, говорит о недостаточной подвижности этих суставов. Керекеша подчеркнул, что здоровье человека зависит от гибкости позвоночника, а его жизнь — от гибкости шеи.