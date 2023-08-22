Водитель «Жигулей» не справился с управлением в Иркутской области

Инцидент произошел около 06:00 недалеко от поселка Тыреть. Водителем отечественной машины был молодой человек в возрасте 22 лет. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с японским внедорожником Toyota, пишет ФедералПресс.