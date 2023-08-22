Водитель «Жигулей» не справился с управлением в Иркутской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Инцидент произошел около 06:00 недалеко от поселка Тыреть. Водителем отечественной машины был молодой человек в возрасте 22 лет. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с японским внедорожником Toyota, пишет ФедералПресс.
В результате столкновения «Жигуль» получил серьезные повреждения и фактически был смят. Водитель, вызвавший аварию, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Toyota не пострадали.
На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.