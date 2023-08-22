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Водитель «Жигулей» не справился с управлением в Иркутской области

22 августа 2023, 07:39
Сегодня утром произошло серьезное ДТП в Заларинском районе Иркутской области. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Приангарья, аварию устроил водитель «Жигулей», который не справился с управлением своим автомобилем.

Инцидент произошел около 06:00 недалеко от поселка Тыреть. Водителем отечественной машины был молодой человек в возрасте 22 лет. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с японским внедорожником Toyota, пишет ФедералПресс.

В результате столкновения «Жигуль» получил серьезные повреждения и фактически был смят. Водитель, вызвавший аварию, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Toyota не пострадали.

На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

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