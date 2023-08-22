Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:54
За этот период было зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев заражений в 104 странах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, российский вирусолог Сергей Вострухов высказал сомнения в достоверности сообщений ВОЗ. По его мнению, за этими сообщениями стоят коммерческие интересы.
Вострухов отметил, что ВОЗ в значительной степени зависит от частного западного капитала. Он выразил сомнения в том, насколько оценка Чрезвычайным комитетом ММСП ВОЗ соответствует реальной эпидемической обстановке, а не скрытым пожеланиям зарубежных производителей лекарств и медицинских изделий.
Эксперт подчеркнул, что новости о коронавирусе уже не должны удивлять общественность. Он отметил, что эта зараза останется с нами надолго, но не вызовет новую пандемию. Вострухов сравнил заболеваемость COVID-19 с сезонной гриппом и поделился своим мнением, что проценты роста заболеваемости, на первый взгляд пугающие, являются всего лишь цифрой. Он также указал на то, что классификация ВОЗ вспышек заболеваний основана на их влиянии на общество и является субъективной.
Вострухов подчеркнул, что Россия полностью готова к любым возможным вспышкам COVID-19, если такие произойдут. Он отметил, что российская система здравоохранения имеет значительный опыт, полученный во время первой вспышки коронавируса, и может успешно применить его в будущем. Учитывая эффективность российских вакцин против коронавируса и готовность населения к превентивным мерам, Вострухов пришел к выводу, что нет оснований беспокоиться о начале новой пандемии.