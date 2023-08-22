Вирусолог Вострухов рассказал о коммерческом интересе ВОЗ к COVID-19

Эксперт подчеркнул, что новости о коронавирусе уже не должны удивлять общественность. Он отметил, что эта зараза останется с нами надолго, но не вызовет новую пандемию. Вострухов сравнил заболеваемость COVID-19 с сезонной гриппом и поделился своим мнением, что проценты роста заболеваемости, на первый взгляд пугающие, являются всего лишь цифрой. Он также указал на то, что классификация ВОЗ вспышек заболеваний основана на их влиянии на общество и является субъективной.