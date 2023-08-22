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В ЮАР транслируют второй сезон ТВ-программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

В ЮАР транслируют второй сезон ТВ-программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

22 августа 2023, 19:35
В Йоханнесбурге прошла торжественная церемония запуска второго сезона телепрограммы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», в которой собраны цитаты из трудов классиков Древнего Китая. Их председатель КНР использовал в своих выступлениях и статьях.

Новую серию популярной программы, созданную Медиакорпорацией Китая, уже перевели на многие языки мира, среди которых английский, французский, арабский, а также хауса и суахили.

Телепрограмма демонстрируется на официальных платформах 62 ведущих медиа в 38 африканских государствах, в том числе — в ЮАР. В СМИ Индии в дни проведения саммита БРИКС проходит показ на хинди и тамильском языке. Об этом сообщает издание newsnn.ru.

Например, среди цитат, используемых в программе, есть высказывание о государстве, согласно которому государство должно ставить на первое место не выгоду, а справедливость ради выгоды. «В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости», — в этом уверен китайский народ. На протяжении всей своей многовековой истории китайцы придерживаются принципов справедливости, которая считается качеством благородного человека. Кроме того, в Китае принято говорить, что богатство, приобретенное несправедливым путем, является уделом мелких людей.

В передаче есть высказывания на разнообразные темы — например, о природе: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В феврале 2023 года телепрограмму запустили на Центральном телевидении Китая (CCTV).

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