В ЮАР транслируют второй сезон ТВ-программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

Например, среди цитат, используемых в программе, есть высказывание о государстве, согласно которому государство должно ставить на первое место не выгоду, а справедливость ради выгоды. «В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости», — в этом уверен китайский народ. На протяжении всей своей многовековой истории китайцы придерживаются принципов справедливости, которая считается качеством благородного человека. Кроме того, в Китае принято говорить, что богатство, приобретенное несправедливым путем, является уделом мелких людей.