В Сахалинской области жаркая погода: температура поднимется выше +30 градусов

Температура поднимется выше +30 градусов. Утром ожидается переменная и облачность, и температура будет около +22 градусов. К полудню воздух прогреется до +26 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду, возможны небольшие осадки. После 14 часов станет ещё жарче — температура поднимется до +28…+30 градусов, возможны незначительные осадки. Жара спадёт к 19 часам, пишет ФедералПресс.