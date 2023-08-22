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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Сахалинской области жаркая погода: температура поднимется выше +30 градусов

22 августа 2023, 08:10
Завтра в столице Сахалинской области будет очень жарко.

Температура поднимется выше +30 градусов. Утром ожидается переменная и облачность, и температура будет около +22 градусов. К полудню воздух прогреется до +26 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду, возможны небольшие осадки. После 14 часов станет ещё жарче — температура поднимется до +28…+30 градусов, возможны незначительные осадки. Жара спадёт к 19 часам, пишет ФедералПресс.

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