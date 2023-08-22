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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:06

В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей

В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей

22 августа 2023, 07:02
Фото: телеграм-канал главы минстроя Омской области Александра Рашко
Новое медучреждение разгрузит городскую больницу № 2.

Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о том, что в Октябрьском округе началось строительство поликлиники. Медучреждение построят в поселке Восточный.

Четырехэтажная поликлиника для взрослых и детей будет располагаться в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Глава профильного ведомства опубликовал фотографии со стройплощадки в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал главы минстроя Омской области Александра Рашко

На объекте работает ООО «ИКГ-Транс». Подрядчик подготавливает землю для свайного основания и устраивает фундамент. Общая площадь поликлиники составит больше пяти тыс кв м. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Здесь будут ежедневно принимать до 250 взрослых пациентов и 60 детей. Новая поликлиника станет филиалом «Городской больницы № 2». Ранее Город55 писал о создании 3D-проекта этого медучреждения.

Новые технологии. Для поликлиники в Омской области разработали 3D-проект
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#Омск#Строительство#Медицина#Поликлиника#Новости#Нацпроект#Александр Рашко#Алина Ясинская
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