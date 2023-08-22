В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о том, что в Октябрьском округе началось строительство поликлиники. Медучреждение построят в поселке Восточный.
Четырехэтажная поликлиника для взрослых и детей будет располагаться в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Глава профильного ведомства опубликовал фотографии со стройплощадки в своем телеграм-канале.
На объекте работает ООО «ИКГ-Транс». Подрядчик подготавливает землю для свайного основания и устраивает фундамент. Общая площадь поликлиники составит больше пяти тыс кв м. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Здесь будут ежедневно принимать до 250 взрослых пациентов и 60 детей. Новая поликлиника станет филиалом «Городской больницы № 2». Ранее Город55 писал о создании 3D-проекта этого медучреждения.