В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей

Четырехэтажная поликлиника для взрослых и детей будет располагаться в границах улиц 4-я Железнодорожная, 3-я Железнодорожная и 19-я Рабочая. Глава профильного ведомства опубликовал фотографии со стройплощадки в своем телеграм-канале.