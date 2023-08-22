Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Иллюстрация

В Омске Олегу Золотову одобрили проект строительства дома на 33-й Северной

22 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проектную документацию разработало общество с ограниченной ответственностью «Форпроект».

Омская компания «Завод строительных конструкций №1» построит многоэтажный жилой дом на улице 33-я Северная в Центральном округе. Новая многоэтажка появится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070402:20749, который освободился после сноса аварийных построек.

Как стало известно Городу55, проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Разработкой проектной документации занималась компания «Форпроект», владеет и руководит которой Андрей Бухтияров.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

«Завод строительный конструкций №1» получил в аренду участок площадью 12 471 кв. м на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь в конце прошлого года. За землю, предназначенную для многоэтажной жилой застройки, тогда боролись три компании — «Завод строительных конструкций №1» (Олег Золотов), «Специализированный застройщик „Вита“» (Денис Синелобов) и «Квартал на Завертяева» (Алексей Царук).

Победитель, с которым заключили договор аренды на 8 лет и 8 месяцев, поднял цену с 20,2 млн до 43,2 млн рублей.

Отметим, что «Завод строительный конструкций №1» зарегистрировали в 2013 году. Его учредителем значится «Производственно-коммерческий центр „Базис“», которым владеют Олег и Татьяна Золотовы. Руководит ООО «ЗСК №1» Александр Канев. По итогам прошлого года выручка фирмы составила 1,6 млрд рублей, увеличившись на 4%. Чистая прибыль в 2022 году уменьшилась на 28% до 241,4 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что компания Олега Золотова — «СМУ-11 Стройбетон „Южное“» — также построит две высотки на пересечении улиц Перелета и Шаронова в Кировском округе. Около двух недель назад проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Узнать подробнее
#Общество#Город#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Юлия Истомина#Многоэтажный дом
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Вчера, 06:20
Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска
Сегодня, 09:18
Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября
Сегодня, 09:12
Чуть не сварили ноги. Подземный переход у СибАДИ в Омске затопило кипятком
Сегодня, 07:32
Журнал «Корея». В Питере выпустили сидр с омским музыкантом Летовым на этикетке
Сегодня, 06:40