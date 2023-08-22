В Омске Олегу Золотову одобрили проект строительства дома на 33-й Северной

«Завод строительный конструкций №1» получил в аренду участок площадью 12 471 кв. м на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь в конце прошлого года. За землю, предназначенную для многоэтажной жилой застройки, тогда боролись три компании — «Завод строительных конструкций №1» (Олег Золотов), «Специализированный застройщик „Вита“» (Денис Синелобов) и «Квартал на Завертяева» (Алексей Царук).