В Омске Олегу Золотову одобрили проект строительства дома на 33-й Северной

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Омская компания «Завод строительных конструкций №1» построит многоэтажный жилой дом на улице 33-я Северная в Центральном округе. Новая многоэтажка появится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070402:20749, который освободился после сноса аварийных построек.
Как стало известно Городу55, проект строительства уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис». Разработкой проектной документации занималась компания «Форпроект», владеет и руководит которой Андрей Бухтияров.
«Завод строительный конструкций №1» получил в аренду участок площадью 12 471 кв. м на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь в конце прошлого года. За землю, предназначенную для многоэтажной жилой застройки, тогда боролись три компании — «Завод строительных конструкций №1» (Олег Золотов), «Специализированный застройщик „Вита“» (Денис Синелобов) и «Квартал на Завертяева» (Алексей Царук).
Победитель, с которым заключили договор аренды на 8 лет и 8 месяцев, поднял цену с 20,2 млн до 43,2 млн рублей.
Отметим, что «Завод строительный конструкций №1» зарегистрировали в 2013 году. Его учредителем значится «Производственно-коммерческий центр „Базис“», которым владеют Олег и Татьяна Золотовы. Руководит ООО «ЗСК №1» Александр Канев. По итогам прошлого года выручка фирмы составила 1,6 млрд рублей, увеличившись на 4%. Чистая прибыль в 2022 году уменьшилась на 28% до 241,4 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что компания Олега Золотова — «СМУ-11 Стройбетон „Южное“» — также построит две высотки на пересечении улиц Перелета и Шаронова в Кировском округе. Около двух недель назад проектная документация получила положительное заключение экспертизы.