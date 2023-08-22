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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В Москве стартовала подготовка к Неделе российской рекламы

В Москве стартовала подготовка к Неделе российской рекламы

22 августа 2023, 17:04
Фото: АКАР
Праздничные мероприятия, приуроченные к 145-летию российской рекламной отрасли, пройдут в столице РФ с 13 по 17 ноября этого года. Также они будут посвящены 30-летнему юбилею АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России).

При участии еще двух рекламных ассоциаций — АРИР и РАМУ — АКАР презентует сразу несколько мероприятий.

С 6 по 19 ноября в ГУМе будет действовать экспозиция «145 лет рекламе. Культурное наследие», повествующая о рекламной сфере и ее культурном наследии. Ее торжественное открытие состоится 13 ноября. Посетить выставку можно будет бесплатно. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Главным событием 4 ноября — Дня взаимодействия рекламной индустрии с госорганами власти — станет саммит по взаимодействию медиаиндустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.

Участники седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7), который состоится в рамках недели рекламы, посетят более чем 100 спецсессий, посвященных главным отраслям и сегментам, охватывающим всю медиаиндустрию. На НРФ’7 ожидают свыше 5 тысяч гостей.

Задачей первого дня форума — дня digital-коммуникаций — является комплексная оценка онлайн-инструментов и определение тенденций роста онлайн-рекламы.

16 ноября, в День контента и креатива, состоится фестиваль Red Apple, который является пионером фестивальной индустрии рекламы в Российской Федерации. В текущем году пройдет 33-й сезон проекта. Среди почетных спикеров — гости из таких государств, как Беларусь, Индия, Казахстан, КНР, Аргентина, ОАЭ, Узбекистан, РФ и Сербия.

17 ноября объявлен Днем стратегических инициатив. Официальный слоган НРФ’7 и основного дня в общей деловой программе — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Гостей ждет обсуждение эффективного применения рекламы на телевидении в рамках большого ТВ-саммита.

В главном зале «КАРО 11 Октябрь» состоится культурная сенсация НРФ’7 — «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». Присутствующим представят яркие и нередко эпатажные рекламные ролики, которые некогда произвели фурор в деловом сообществе.

Завершающим программу юбилейной недели рекламы событием станет гала-ужин, посвященный 30-летию АКАР.

На специальном лендинге неделярекламы.рф можно узнать все подробности о мероприятиях.

Информационным партнером юбилейной Недели российской рекламы стал медиахолдинг 1MI.

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