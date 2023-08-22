В Москве стартовала подготовка к Неделе российской рекламы

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
При участии еще двух рекламных ассоциаций — АРИР и РАМУ — АКАР презентует сразу несколько мероприятий.
С 6 по 19 ноября в ГУМе будет действовать экспозиция «145 лет рекламе. Культурное наследие», повествующая о рекламной сфере и ее культурном наследии. Ее торжественное открытие состоится 13 ноября. Посетить выставку можно будет бесплатно. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.
Главным событием 4 ноября — Дня взаимодействия рекламной индустрии с госорганами власти — станет саммит по взаимодействию медиаиндустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.
Участники седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7), который состоится в рамках недели рекламы, посетят более чем 100 спецсессий, посвященных главным отраслям и сегментам, охватывающим всю медиаиндустрию. На НРФ’7 ожидают свыше 5 тысяч гостей.
Задачей первого дня форума — дня digital-коммуникаций — является комплексная оценка онлайн-инструментов и определение тенденций роста онлайн-рекламы.
16 ноября, в День контента и креатива, состоится фестиваль Red Apple, который является пионером фестивальной индустрии рекламы в Российской Федерации. В текущем году пройдет 33-й сезон проекта. Среди почетных спикеров — гости из таких государств, как Беларусь, Индия, Казахстан, КНР, Аргентина, ОАЭ, Узбекистан, РФ и Сербия.
17 ноября объявлен Днем стратегических инициатив. Официальный слоган НРФ’7 и основного дня в общей деловой программе — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Гостей ждет обсуждение эффективного применения рекламы на телевидении в рамках большого ТВ-саммита.
В главном зале «КАРО 11 Октябрь» состоится культурная сенсация НРФ’7 — «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». Присутствующим представят яркие и нередко эпатажные рекламные ролики, которые некогда произвели фурор в деловом сообществе.
Завершающим программу юбилейной недели рекламы событием станет гала-ужин, посвященный 30-летию АКАР.
На специальном лендинге неделярекламы.рф можно узнать все подробности о мероприятиях.
Информационным партнером юбилейной Недели российской рекламы стал медиахолдинг 1MI.