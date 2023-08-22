В Москве стартовала подготовка к Неделе российской рекламы

С 6 по 19 ноября в ГУМе будет действовать экспозиция «145 лет рекламе. Культурное наследие», повествующая о рекламной сфере и ее культурном наследии. Ее торжественное открытие состоится 13 ноября. Посетить выставку можно будет бесплатно. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.