Трое подозреваемых определены в связи с трагедией в московском коллекторе

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В соответствующем сообщении Следственного комитета России в официальном Telegram-канале говорится, что следователи уже определили трех человек, которые причастны к организации и проведению этой экскурсии. С одним из них в настоящий момент проводятся следственные действия в подразделении ведомства.
Трагедия произошла 20 августа 2023 года. По данным следствия, погибли четыре человека, среди которых была 15-летняя девочка-подросток. Судьба остальных пяти людей, участвовавших в экскурсии, пока остается неизвестной.
Если удастся доказать вину подозреваемых, им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и являющихся причиной неосторожного смертельного исхода для двух или более лиц.