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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Трое подозреваемых определены в связи с трагедией в московском коллекторе

22 августа 2023, 06:31
Следственные органы выяснили, что несколько человек имеют отношение к трагедии в московском коллекторе, которая произошла во время сильного ливня. Пока подозреваются три лица, пишет Pravda.Ru.

В соответствующем сообщении Следственного комитета России в официальном Telegram-канале говорится, что следователи уже определили трех человек, которые причастны к организации и проведению этой экскурсии. С одним из них в настоящий момент проводятся следственные действия в подразделении ведомства.

Трагедия произошла 20 августа 2023 года. По данным следствия, погибли четыре человека, среди которых была 15-летняя девочка-подросток. Судьба остальных пяти людей, участвовавших в экскурсии, пока остается неизвестной.

Если удастся доказать вину подозреваемых, им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и являющихся причиной неосторожного смертельного исхода для двух или более лиц.

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