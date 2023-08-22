Стало известно, когда новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед

Posted Вчера, 23:39
Published Вчера, 23:39
Modified Вчера, 23:39
Updated Вчера, 23:39
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил подписание трехлетнего контракта с центральным нападающим Иваном Николишиным, который до этого момента выступал за хабаровский «Амур».
«Иван — это хороший центральный, который играет каждую игру на приличном уровне», — высказался Кравец.
Рассказал наставник «ястребов» и когда хоккеист появиться на льду G-Drive Арены.
«Надеюсь, что никакие травмы его не беспокоят, рассчитываем, что в следующей игре он выйдет на лед. Сегодня у него медосмотр, потом тренировка, раскатка, и в бой», — пообещал Михаил Кравец.
Получается, что в игре с казахстанским «Барысом» на Fonbet Кубок Блинова омичи, возможно, увидят сразу двух новичков команды, — Райана Спунера и Ивана Николишина.