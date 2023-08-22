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Posted Вчера, 23:39

Published Вчера, 23:39

Modified Вчера, 23:39

Updated Вчера, 23:39

Иван Николишин подписал с Авангардом трехлетний контракт

Стало известно, когда новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед

21 августа 2023, 23:39
Фото: ХК Авангард
Иван Николишин подписал с Авангардом трехлетний контракт

Новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед в игре с «Барысом

Уже сегодня хоккеист пройдет медосмотр и проведет первую тренировку на G-Drive Арене.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил подписание трехлетнего контракта с центральным нападающим Иваном Николишиным, который до этого момента выступал за хабаровский «Амур».

ХК «Аванград» подписал трехлетний контракт с нападающим Иваном Николишиным
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«Иван — это хороший центральный, который играет каждую игру на приличном уровне», — высказался Кравец.

Рассказал наставник «ястребов» и когда хоккеист появиться на льду G-Drive Арены.

«Надеюсь, что никакие травмы его не беспокоят, рассчитываем, что в следующей игре он выйдет на лед. Сегодня у него медосмотр, потом тренировка, раскатка, и в бой», — пообещал Михаил Кравец.

Получается, что в игре с казахстанским «Барысом» на Fonbet Кубок Блинова омичи, возможно, увидят сразу двух новичков команды, — Райана Спунера и Ивана Николишина.

Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда канадец Райан Спунер выйдет на омский лед
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