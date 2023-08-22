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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Спелеолог призвал россиян быть осторожнее при выборе экскурсий с диггерами

22 августа 2023, 14:57
В Москве восемь человек отправились на экскурсию по коллекторам реки Неглинки и погибли. Их обнаружили спасатели. Семь из них приобрели эту опасную экскурсию, вместе с ними был диггер, который заявлял о своей специализации в подземных путешествиях.

Выяснилось, что участники экскурсии не проверили прогноз погоды, и как только начался сильный дождь, их затопило. Спелеолог Юрий Долотов считает такую ситуацию типичной. По его словам, в Москве и Подмосковье очень мало настоящих специалистов-диггеров. Большинство из них — любители и авантюристы, которые просто получают деньги за проведение экскурсий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Долотов предупреждает, что все, что находится под землей, опасно. Перед тем как спуститься под землю, необходимо знать, какие угрозы могут возникнуть и как их избежать. Он советует не рисковать и не спускаться в коллекторы без опытного человека, хотя даже определить настоящего специалиста сложно.

Спелеолог также советует прежде всего поискать отзывы об экскурсии и о конкретном гиде, а также узнать, не произошло ли с его участием каких-либо происшествий.

Он подчеркивает, что многие люди ошибочно полагают, что если они заплатили за экскурсию, то все будет хорошо и диггер отработает свою зарплату. Но это ложное представление. Даже опытные люди могут попасть в опасные ситуации, как это произошло в Петербурге несколько лет назад, когда два диггера погибли из-за токсичных газов. А в Домодедовском округе несколько лет назад группа заблудилась в каменоломне.

По словам Долотова, хотя людей удалось спасти в тот раз, всё спелеологическое сообщество пострадало из-за этих любителей — вход в каменоломню даже закрывали.

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