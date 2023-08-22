Спелеолог призвал россиян быть осторожнее при выборе экскурсий с диггерами

Он подчеркивает, что многие люди ошибочно полагают, что если они заплатили за экскурсию, то все будет хорошо и диггер отработает свою зарплату. Но это ложное представление. Даже опытные люди могут попасть в опасные ситуации, как это произошло в Петербурге несколько лет назад, когда два диггера погибли из-за токсичных газов. А в Домодедовском округе несколько лет назад группа заблудилась в каменоломне.