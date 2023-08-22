Слепая вера. Директор омской школы три года забирал себе в карман премии подчиненных

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:40
В Большеуковском районе рассмотрели уголовное дело бывшего директора средней школы, которого обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Районный прокурор поддержал государственное обвинение.
Суд установил, что фигурант дела украл больше 216 тыс рублей, которые должны были пойти на выплату премий подчиненным. Директор обманывал сотрудников с 2017 по 2020 годы. Он говорил, что якобы эти средства необходимо направить на обеспечение школы.
Деньги же начальник тратил на личные нужды. На суде он полностью признал вину и возместил причиненный ущерб добровольно, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ему назначили два года лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Пока что приговор не вступил в законную силу, так что может быть обжалован стороной защиты.
Ранее Город55 писал о том, какой приговор вынесли профессору ОмГТУ Владимиру Юше. Его признали виновным в мошенничестве. Уголовное дело рассматривал Первомайский городской суд.