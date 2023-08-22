Сибирякам объяснили, как снимать котов с деревьев

В сети периодически появляются сообщения от обеспокоенных местных жителей: домашние или уличные коты зачастую прячутся на деревьях или столбах, убегая от собак или других людей. Так, недавно в Кемерове на улице Дзержинского жители заметили жалобно мяукающую кошку. Однако спасатели не спешили приходить к ней на помощь.