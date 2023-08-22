Сибирякам объяснили, как снимать котов с деревьев

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В сети периодически появляются сообщения от обеспокоенных местных жителей: домашние или уличные коты зачастую прячутся на деревьях или столбах, убегая от собак или других людей. Так, недавно в Кемерове на улице Дзержинского жители заметили жалобно мяукающую кошку. Однако спасатели не спешили приходить к ней на помощь.
Сотрудник Кемеровской городской службы объяснил порталу «Сибдепо», что спасатели могут выехать только на вызов, где есть угроза жизни и здоровью людей. Безопасность животных спасателей беспокоит немного меньше.
«Мы выезжаем на каждый вызов, где есть угроза жизни и здоровью людей. При этом спасатели никогда без личных встреч не могут давать какие-либо советы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалист добавил, что спасти верхолазов с деревьев или столбов можно двумя действенными способами: или с помощью лестницы своими силами, или вовсе оставить животное в покое — когда оно успокоится, то спустится тем же маршрутом, что и забралось наверх.