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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Родители жалуются на жестокое обращение с детьми в детском саду Заречного

22 августа 2023, 06:37
Одну из сотрудниц детского сада в городе Заречный, Свердловская область, подозревают в издевательствах над ребенком. По словам матери, педагог якобы закрыла ее двухлетнего сына в углу дверью, оскорбляла его и била по губам. О произошедшем рассказала няня несколько дней назад, пишет Pravda.Ru.

Мать также добавила, что это уже не первый случай. Другие родители из той же группы утверждают, что 17 августа девочку заставили есть запеканку, которую она случайно уронила на пол, разбив при этом тарелку.

Родитель уже обратился к заведующей и записался на прием в городское управление образования, чтобы добиться наказания виновных.

Муниципальные садики «Детство», ответственные за детский сад, прокомментировали конфликт вместо отсутствующей заведующей. Там заявили, что расследование еще не закончено и нет прямых подтверждений тому, что с детьми так поступили.

Директор сети утверждает, что причиной конфликта стали личные разногласия между работницами, которые уже не могут найти общий язык.

В результате воспитатель и няня были временно отстранены от работы с детьми. Обе сотрудницы нарушили правила поведения.

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