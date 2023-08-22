Родители жалуются на жестокое обращение с детьми в детском саду Заречного

Одну из сотрудниц детского сада в городе Заречный, Свердловская область, подозревают в издевательствах над ребенком. По словам матери, педагог якобы закрыла ее двухлетнего сына в углу дверью, оскорбляла его и била по губам. О произошедшем рассказала няня несколько дней назад, пишет Pravda.Ru.