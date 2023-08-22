Родители жалуются на жестокое обращение с детьми в детском саду Заречного

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Мать также добавила, что это уже не первый случай. Другие родители из той же группы утверждают, что 17 августа девочку заставили есть запеканку, которую она случайно уронила на пол, разбив при этом тарелку.
Родитель уже обратился к заведующей и записался на прием в городское управление образования, чтобы добиться наказания виновных.
Муниципальные садики «Детство», ответственные за детский сад, прокомментировали конфликт вместо отсутствующей заведующей. Там заявили, что расследование еще не закончено и нет прямых подтверждений тому, что с детьми так поступили.
Директор сети утверждает, что причиной конфликта стали личные разногласия между работницами, которые уже не могут найти общий язык.
В результате воспитатель и няня были временно отстранены от работы с детьми. Обе сотрудницы нарушили правила поведения.