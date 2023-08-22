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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

иллюстрация

Позаботятся о застройке вместе. В Омске хотят создать архитектурно-экспертный совет

22 августа 2023, 04:12
Фото: Город55
иллюстрация

При мэре Омска Шелесте планируют сформировать архитектурно-экспертный совет

В него войдут несколько представителей власти и члены Союза архитекторов России.

На сайте администрации Омска появился проект постановления о создании архитектурно-экспертного совета при мэре Сергее Шелесте. Его сформируют для «обеспечения грамотного профессионального подхода» к застройке, благоустройству и озеленению областного центра.

Этот совет станет выполнять функцию совещательного органа. Его участники будут включаться в процесс при согласовании архитектурно-градостроительного облика города. В основных задачах совета значится подготовка предложений и рекомендаций по составлению «современных архитектурно-строительных требований».

Председателем совета будет Сергей Шелест, а его заместителем — замдиректора депархитектуры, главный архитектор города Роман Воробьев. Секретарем совета планируется назначить начальника отдела архитектуры и городской среды департамента архитектуры Викторию Смык.

По согласованию также на заседаниях совета может быть замминистра строительства Омской области, главный архитектор региона Наталья Старченкова. Помимо этого, согласно документу, в состав войдут представители Союза архитекторов России Сергей Амелин, Александр Бегун, Леонид Гусельников, Сакен Хусаинов, Светлана Гетте и другие.

Кроме того, заботиться об облике города поручат председателю омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никите Шалмину, но также по согласованию.

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#Алина Ясинская#Политика#Город#Новости#Омск#Администрация#Архитектура
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