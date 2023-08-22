Позаботятся о застройке вместе. В Омске хотят создать архитектурно-экспертный совет

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
На сайте администрации Омска появился проект постановления о создании архитектурно-экспертного совета при мэре Сергее Шелесте. Его сформируют для «обеспечения грамотного профессионального подхода» к застройке, благоустройству и озеленению областного центра.
Этот совет станет выполнять функцию совещательного органа. Его участники будут включаться в процесс при согласовании архитектурно-градостроительного облика города. В основных задачах совета значится подготовка предложений и рекомендаций по составлению «современных архитектурно-строительных требований».
Председателем совета будет Сергей Шелест, а его заместителем — замдиректора депархитектуры, главный архитектор города Роман Воробьев. Секретарем совета планируется назначить начальника отдела архитектуры и городской среды департамента архитектуры Викторию Смык.
По согласованию также на заседаниях совета может быть замминистра строительства Омской области, главный архитектор региона Наталья Старченкова. Помимо этого, согласно документу, в состав войдут представители Союза архитекторов России Сергей Амелин, Александр Бегун, Леонид Гусельников, Сакен Хусаинов, Светлана Гетте и другие.
Кроме того, заботиться об облике города поручат председателю омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никите Шалмину, но также по согласованию.