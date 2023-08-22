Позаботятся о застройке вместе. В Омске хотят создать архитектурно-экспертный совет

По согласованию также на заседаниях совета может быть замминистра строительства Омской области, главный архитектор региона Наталья Старченкова. Помимо этого, согласно документу, в состав войдут представители Союза архитекторов России Сергей Амелин, Александр Бегун, Леонид Гусельников, Сакен Хусаинов, Светлана Гетте и другие.