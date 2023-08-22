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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Почему лентяи достигают успеха: объяснение бизнес-психолога

22 августа 2023, 14:58
Психолог Анна Липкина отметила, что ленивые люди зачастую обладают креативностью и изобретательностью. Вместо того, чтобы следовать правилам и запоминать школьные уроки, они ищут пути обхода системы. При этом они делают все хорошо с первого раза, потому что им лень переделывать.

Такой подход помогает лентяям сфокусироваться на самом важном. Они умеют правильно расставлять приоритеты, выполнять главные задачи качественно и делегировать менее значимые, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако стоит помнить про концепцию ошибки выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные примеры, но большинство лентяев не достигают значительных результатов и остаются бездействовать. Более прилежные ученики, хоть их истории не привлекают так сильно, чаще всего становятся успешными.

Таким образом, лень может быть полезной чертой, если лентяй сумеет использовать свою креативность и выбирать правильные приоритеты.

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