Почему лентяи достигают успеха: объяснение бизнес-психолога

Психолог Анна Липкина отметила, что ленивые люди зачастую обладают креативностью и изобретательностью. Вместо того, чтобы следовать правилам и запоминать школьные уроки, они ищут пути обхода системы. При этом они делают все хорошо с первого раза, потому что им лень переделывать.