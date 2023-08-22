Почему лентяи достигают успеха: объяснение бизнес-психолога

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Такой подход помогает лентяям сфокусироваться на самом важном. Они умеют правильно расставлять приоритеты, выполнять главные задачи качественно и делегировать менее значимые, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако стоит помнить про концепцию ошибки выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные примеры, но большинство лентяев не достигают значительных результатов и остаются бездействовать. Более прилежные ученики, хоть их истории не привлекают так сильно, чаще всего становятся успешными.
Таким образом, лень может быть полезной чертой, если лентяй сумеет использовать свою креативность и выбирать правильные приоритеты.