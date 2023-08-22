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Персонал столовой отстранен после отравления детей в лагере «Уральская березка»

22 августа 2023, 07:45
После случившегося массового отравления детей в лагере «Уральская березка» в Челябинске Роспотребнадзор начал свое расследование.

Персонал столовой временно отстранен от работы, пока не будут получены результаты обследования на возможные бактериальные и вирусные инфекции. В то же время эксперты взяли пробы еды, воды и дезинфицирующих средств для проведения дальнейших исследований, пишет ФедералПресс.

Руководство лагеря обязано выполнить необходимые противоэпидемические мероприятия, поэтому Роспотребнадзор выдал соответствующее предписание. В настоящее время ведется процесс проведения дезинфекции жилых помещений, столовой и других общественных мест в детском учреждении.

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