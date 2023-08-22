Отец убитого опекуншей мальчика получит условно-досрочное освобождение

Осужденный Бобиев был лишен свободы на семь лет за преступление, связанное с нападением на Макеевых из поселка Дружинино вместе с Галихановым и Лежепековым. Во время нападения они избивали жертв и требовали деньги. Полиция задержала Галиханова и Лежепекова на месте происшествия, а Бобиев сумел скрыться через разбитое окно, но вскоре был пойман. Он отрицал свою вину и обвинял полицейских в насилии во время следствия, пишет ФедералПресс.