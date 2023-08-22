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Отец убитого опекуншей мальчика получит условно-досрочное освобождение

22 августа 2023, 08:20
Родной отец Далера, погибшего в прошлом году и найденного летом в гараже, Худжановиддин Бобиев, получил положительное решение свердловского областного суда по апелляционной жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении. Теперь Бобиев будет освобожден на год и месяц раньше положенного срока.

Осужденный Бобиев был лишен свободы на семь лет за преступление, связанное с нападением на Макеевых из поселка Дружинино вместе с Галихановым и Лежепековым. Во время нападения они избивали жертв и требовали деньги. Полиция задержала Галиханова и Лежепекова на месте происшествия, а Бобиев сумел скрыться через разбитое окно, но вскоре был пойман. Он отрицал свою вину и обвинял полицейских в насилии во время следствия, пишет ФедералПресс.

Апелляционное решение о досрочном освобождении Бобиева было принято на основе положительной характеристики осужденного. Важно отметить, что из-за отбывания наказания Бобиев не смог проститься со своим сыном Далером, тело которого было найдено в гараже. Подозревается, что опекунша Вероника Наумова ответственна за смерть шестилетнего мальчика и продолжала получать пособия на его имя, скрывая его смерть.

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