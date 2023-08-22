Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска

Компанию «Гортэн» зарегистрировали в Новосибирске в 2018 году. Она специализируется на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. С марта 2019-го владеет и руководит фирмой омич Андрей Шнайдер. В прошлом году убытки ООО «Гортэн» составили 38 тысяч рублей.