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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:32

Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска

Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска

22 августа 2023, 12:02
Фото: yandex.ru/maps
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Зарегистрированному в Новосибирске обществу с ограниченной ответственностью «Гортэн» одобрили проект реконструкции нежилого здания по улице Степная, 129 в Центральном округе Омска. Речь идет о трехэтажном долгострое недалеко от СКК имени Блинова.

Городу55 стало известно, что проект получил положительное заключение от «Негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Проект реконструкции для ООО «Гортэн» разработали «Проектное бюро „Промстройгаз“» (учредитель и директор — Владимир Белов) и «Национальный центр перепланировок и реконструкций» (учредитель и директор — Светлана Гоненко).

Компанию «Гортэн» зарегистрировали в Новосибирске в 2018 году. Она специализируется на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. С марта 2019-го владеет и руководит фирмой омич Андрей Шнайдер. В прошлом году убытки ООО «Гортэн» составили 38 тысяч рублей.

Помимо новосибирской фирмы Шнайдеру также принадлежат компании «Центр управления поставками» (Омск), «Доминант» (Санкт-Петербург) и «Респект» (Омск). Отметим, что полный тезка Андрей Виктович Шнайдер в 2013 году был депутатом Павлоградского городского поселения и входил в состав Молодежной палаты депутатов при Заксобрании Омской области пятого созыва. Здесь его назначили заместителем председателя Молодежной палаты.

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#Город#Бизнес#Омск#Реконструкция#Застройщик#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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