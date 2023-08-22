Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Зарегистрированному в Новосибирске обществу с ограниченной ответственностью «Гортэн» одобрили проект реконструкции нежилого здания по улице Степная, 129 в Центральном округе Омска. Речь идет о трехэтажном долгострое недалеко от СКК имени Блинова.
Городу55 стало известно, что проект получил положительное заключение от «Негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в строительстве». Проект реконструкции для ООО «Гортэн» разработали «Проектное бюро „Промстройгаз“» (учредитель и директор — Владимир Белов) и «Национальный центр перепланировок и реконструкций» (учредитель и директор — Светлана Гоненко).
Компанию «Гортэн» зарегистрировали в Новосибирске в 2018 году. Она специализируется на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. С марта 2019-го владеет и руководит фирмой омич Андрей Шнайдер. В прошлом году убытки ООО «Гортэн» составили 38 тысяч рублей.
Помимо новосибирской фирмы Шнайдеру также принадлежат компании «Центр управления поставками» (Омск), «Доминант» (Санкт-Петербург) и «Респект» (Омск). Отметим, что полный тезка Андрей Виктович Шнайдер в 2013 году был депутатом Павлоградского городского поселения и входил в состав Молодежной палаты депутатов при Заксобрании Омской области пятого созыва. Здесь его назначили заместителем председателя Молодежной палаты.