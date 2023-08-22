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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:56

Прокуратура нашла массу грубых нарушений в детском доме под Омском

Масса нарушений. Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом под Омском

22 августа 2023, 04:53
Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура нашла массу грубых нарушений в детском доме под Омском

Чтобы решить проблему, пришлось обращаться в суд.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке в КУ ОО «Петропавловский дом детства». Представители надзорного ведомства от Муромцевского района обнаружили сразу несколько нарушений.

Выяснилось, что в детдоме не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, правила по пожарной безопасности и организации воспитательного и обучающего процессов. Помимо этого прокуратура выявила нарушения требований по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Фото: прокуратура Омской области

На территории учреждения оказались сильно разбиты дороги, в детдоме плохо справлялись со сбором ТКО. В актовом зале ребята сидели на разрушающихся стульях. Из-за этого в помещении нельзя было проводить уборку моющими и дезинфекционными средствами.

Прокурор района обратился в суд, чтобы обязать руководство детдома устранить нарушения. Требования были удовлетворены в полном объеме. Сотрудники надзорного ведомства контролируют, чтобы все работы оказались выполнены.

Ранее Город55 писал о проверке в пансионате для пожилых людей. Прокуратуре также пришлось обратиться в суд.

Без заботы и внимания. В омском пансионате для престарелых нашли массу нарушений
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Прокуратура Омской области#Детский дом#Проверка прокуратуры#Прокурорская проверка#Нарушения
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