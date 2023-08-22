Масса нарушений. Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом под Омском

На территории учреждения оказались сильно разбиты дороги, в детдоме плохо справлялись со сбором ТКО. В актовом зале ребята сидели на разрушающихся стульях. Из-за этого в помещении нельзя было проводить уборку моющими и дезинфекционными средствами.