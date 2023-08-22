Хоценко вместе с министром спорта РФ Матыциным побывал на матче омского «Авангарда»

Напомним, что ледовую арену открыли в 2022 году. К слову, «G-Drive Арена» признана объектом года по версии премии Sport Business Awards. На матчи «Авангарда» при этом ходили так много зрителей, что команда вошла в ТОП-3 самых посещаемых клубов Европы.