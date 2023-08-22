Хоценко вместе с министром спорта РФ Матыциным побывал на матче омского «Авангарда»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побывали на матче ХК «Авангард». Соперниками омской команды стал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в рамках возрожденного турнира «Fonbet Кубок Блинова».
После пятилетнего перерыва соревнования памяти омского олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Блинова вновь состоялись. Матч прошел на «G-Drive Арене».
«Наша команда „Авангард“ в Омске и бронзовые медали — это только начало. Давайте поддержим ребят. Отдельные слова благодарности Олегу Васильевичу Матыцину за то, что этот замечательный дом появился у нашей команды. Знаю, какие усилия были приложены Министерством спорта РФ для того, чтобы это случилось. Спасибо компании „Газпром нефть“ и, конечно, хоккейной команде „Авангард“ за это чудо. Это, пожалуй, лучшая арена не только в стране, но и в Европе» — сказал Виталий Хоценко.
Матыцин получил на память от «Авангарда» именную шайбу, которую он заложил в историческую капсулу в 2020 году, когда строилась «G-Drive Арена».
«Это особая радость, когда заходишь на стадион, чувствуешь мощную энергетику, мощный звук и мощное желание выйти вместе с вами на лед. Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо вам, хоккеистам, за то, что своим примером вы заставляете миллионы мальчишек и девчонок заниматься этим прекрасным видом спорта» — отметил министр спорта РФ.
Он и Хоценко вручили медали команде, которые они получили по итогам сезона 2022/2023, став бронзовыми призерами Кубка Гагарина. Гости матча также осмотрели функционал спортивного комплекса.
Напомним, что ледовую арену открыли в 2022 году. К слову, «G-Drive Арена» признана объектом года по версии премии Sport Business Awards. На матчи «Авангарда» при этом ходили так много зрителей, что команда вошла в ТОП-3 самых посещаемых клубов Европы.