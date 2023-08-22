Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска

Этим летом Махиня успел побывать в Томске пять раз. Ему нравится этот город, но Омск в центре, по его мнению, выглядит более ухоженно. Как считает глава депимущества, в Омске лучше дороги и общественные пространства. Их благоустраивают благодаря привлечению представителей бизнес-сообществ и меценатов. В Томске он оценил также городской сад и набережную.