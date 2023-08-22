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Published Сегодня, 02:49

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Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска

22 августа 2023, 02:49
Фото: Город55
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Губернатор Томской области Владимир Мазур активно поддерживает кандидатуру Махини на эту должность.

Вице-мэр Омска и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня рассказал в эфире ГТРК «Томск» о том, каким он видит Томск, а также о сходствах и различиях с Омском. Ранее стало известно, что его прочат на пост мэра этого города.

Этим летом Махиня успел побывать в Томске пять раз. Ему нравится этот город, но Омск в центре, по его мнению, выглядит более ухоженно. Как считает глава депимущества, в Омске лучше дороги и общественные пространства. Их благоустраивают благодаря привлечению представителей бизнес-сообществ и меценатов. В Томске он оценил также городской сад и набережную.

«Бросились в глаза дикие заросли в центре, мэрии следует больше заниматься обрезкой зеленых насаждений», — отметил Махиня.

К слову, от жителей Омска этим летом уже поступали жалобы по поводу зарослей в городе. Как объяснили тогда в мэрии, у коммунальных служб не хватает ресурсов для работы, поэтому омичам нужно набраться терпения.

В Томске потенциальный мэр намерен создать программу развития, но для этого нужно тесно взаимодействовать с их администрацией и провести комплексный анализ. Также Махиня планирует ворваться в мир социальных сетей и обязать представителей томских властей активнее общаться с местными жителями на просторах интернета.

Томичи при этом скептически отнеслись к новости о том, что омский чиновник может стать их новым мэром. Махиня заметил, что часть горожан негативно на это отреагировала.

«Мэр — не политик, а хозяйственник, место рождения не показатель эффективности. На моей практике работы в Омске у нас были приезжие руководители, которые делали для города гораздо больше, чем местные, которые просто сидели на своих должностях», — сказал он.

Дмитрий Махиня прокомментировал свое отношение к тому, что Томск и Омск похожи по звучанию. На эту тему есть много мемов, это забавно, ведь сами томичи в каких-то местах опускают первую букву. По его мнению, нет ничего плохого в том, что произношение городов похоже.

Главу омского депимущества Махиню прочат на должность мэра Томска
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омск#Томск#Дмитрий Махиня#Отставки и назначения#Мэр#Город
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