Фламенко, история Тары и мастер-класс по письму. Омичей зовут на бесплатные экскурсии

Ранее Город55 рассказывал о других мероприятиях, которые пройдут в Омске в ближайшие выходные. Так, в субботу в парке «Россия — моя история» музыканты планируют сыграть песни Егора Летова на ста инструментах. А в воскресенье хоккейных болельщиков ждут на Соборной площади. Там пройдет презентация состава «Авангарда» на новый сезон.