Фламенко, история Тары и мастер-класс по письму. Омичей зовут на бесплатные экскурсии

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Омской области в конце недели пройдет бесплатный экскурсионный флешмоб. Жителям и гостям региона предлагается посетить десятки локаций и поучаствовать в интерактивах.
Так, любителей танцев обещают обучить навыкам фламенко. Мастер-класс пройдет в студии «Галианта» 26 августа в 15 часов. С собой необходимо иметь сменную обувь.
Также в субботу в историческом парке «Россия — моя история» в 15:00 детей и взрослых обучат старорусскому письму перьями и чернилами. Также квест познакомит всех желающих с историей жизни таинственного древнего города Мангазея.
В Таре на пешеходной экскурсии обещают рассказать историю города и познакомить с событиями и жителями улицы Нерпинской разных веков, встретиться с героем Отечественной войны 1812 года Петром Ивеличем.
В Черлакском районе приглашают посетить двухчасовую автобусную экскурсию «Сторожевой Маяк. Поход по родному краю». Участники отправятся в путешествие по истории освоения Среднего Прииртышья.
Проект разработан региональным туристским информационным центром. Записываться на экскурсии необходимо заранее на сайте. Отметим, что на часть экспозиций мест уже не осталось.
«По условиям акции, вы можете принять участие только в одной экскурсии. Система сайта работает таким образом, что дублирование фамилии и имени или номера телефона воспринимается как конфликт, и записаться вы дважды не сможете. Выбирайте понравившуюся экскурсию и проводите время на экскурсионном флешмобе классно», — говорится на сайте проекта.
Ранее Город55 рассказывал о других мероприятиях, которые пройдут в Омске в ближайшие выходные. Так, в субботу в парке «Россия — моя история» музыканты планируют сыграть песни Егора Летова на ста инструментах. А в воскресенье хоккейных болельщиков ждут на Соборной площади. Там пройдет презентация состава «Авангарда» на новый сезон.