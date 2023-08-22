Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сегодня, 22 августа, в городской думе Томска прошел конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Информацию об итогах голосования комиссии опубликовал телеграм-канал, знакомый с ситуацией.
Послушав доклады всех кандидатов, из восьми участников конкурсная комиссия выбрала троих: директора «Асиновского единого ресурсного центра» Александра Вульфа, заместителя мэра Омска Дмитрия Махиню и директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.
Конкурс прошел в закрытом от СМИ режиме и считается удачно состоявшимся. После подведения итогов журналистам все же удалось пообщаться с экс-мэром Омска. В диалоге со средствами массовой информации кандидат рассказал, что собирается сделать жизнь томичей удобнее и комфортнее.
Дмитрий Махиня также поблагодарил губернатора Томской области за поддержку его кандидатуры и добавил, что после конкурса останется в городе, чтобы пообщаться с депутатами городской думы.