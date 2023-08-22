Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска

Конкурс прошел в закрытом от СМИ режиме и считается удачно состоявшимся. После подведения итогов журналистам все же удалось пообщаться с экс-мэром Омска. В диалоге со средствами массовой информации кандидат рассказал, что собирается сделать жизнь томичей удобнее и комфортнее.