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Published Сегодня, 09:18

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Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска

22 августа 2023, 09:18
Фото: 1MI
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Глава омского департамента имущественных отношений Махиня поборется за кресло мэра с Александром Вульфом и Игорем Ольховским.

Сегодня, 22 августа, в городской думе Томска прошел конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Информацию об итогах голосования комиссии опубликовал телеграм-канал, знакомый с ситуацией.

Послушав доклады всех кандидатов, из восьми участников конкурсная комиссия выбрала троих: директора «Асиновского единого ресурсного центра» Александра Вульфа, заместителя мэра Омска Дмитрия Махиню и директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.

Конкурс прошел в закрытом от СМИ режиме и считается удачно состоявшимся. После подведения итогов журналистам все же удалось пообщаться с экс-мэром Омска. В диалоге со средствами массовой информации кандидат рассказал, что собирается сделать жизнь томичей удобнее и комфортнее.

Дмитрий Махиня также поблагодарил губернатора Томской области за поддержку его кандидатуры и добавил, что после конкурса останется в городе, чтобы пообщаться с депутатами городской думы.

Глава омского депимущества Махиня рассказал, что будет делать на посту мэра Томска
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