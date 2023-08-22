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Диетолог: Куриное мясо — необходимая часть дневного рациона

22 августа 2023, 06:20
Куриное мясо является универсальным продуктом, который является отличным источником чистого белка. Его можно использовать для приготовления разнообразных и необычных блюд, пишет Pravda.Ru.

Куриное мясо имеет невысокую цену, а также нейтральный вкус, что позволяет его включить в ежедневную диету. Оно почти не содержит углеводов и имеет низкую калорийность. При этом оно богато витаминами А, группы В, С и Е.

По словам специалиста по питанию, куриное мясо является одним из самых полезных и диетических продуктов. Оно содержит фосфор, который необходим для роста костей и мышц, ниацин, который замедляет процесс старения, а также селен с противораковыми свойствами. Если мы изучим каждую часть куриного мяса отдельно, то можно сказать, что филе является наиболее ценным, так как оно содержит минимальное количество калорий и максимальное количество белка.

Однако самые вкусные и популярные в мире фастфуда куриные ножки оказываются на последнем месте с точки зрения питательности. Это связано с тем, что приготовление ножек часто включает панировку, обжарку в масле, большое количество соли и специй, а также подачу с калорийными соусами. Все это только ухудшает показатели питательности данного блюда.

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