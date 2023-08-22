Диетолог: Куриное мясо — необходимая часть дневного рациона

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Куриное мясо имеет невысокую цену, а также нейтральный вкус, что позволяет его включить в ежедневную диету. Оно почти не содержит углеводов и имеет низкую калорийность. При этом оно богато витаминами А, группы В, С и Е.
По словам специалиста по питанию, куриное мясо является одним из самых полезных и диетических продуктов. Оно содержит фосфор, который необходим для роста костей и мышц, ниацин, который замедляет процесс старения, а также селен с противораковыми свойствами. Если мы изучим каждую часть куриного мяса отдельно, то можно сказать, что филе является наиболее ценным, так как оно содержит минимальное количество калорий и максимальное количество белка.
Однако самые вкусные и популярные в мире фастфуда куриные ножки оказываются на последнем месте с точки зрения питательности. Это связано с тем, что приготовление ножек часто включает панировку, обжарку в масле, большое количество соли и специй, а также подачу с калорийными соусами. Все это только ухудшает показатели питательности данного блюда.