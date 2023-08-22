Диетолог: Куриное мясо — необходимая часть дневного рациона

По словам специалиста по питанию, куриное мясо является одним из самых полезных и диетических продуктов. Оно содержит фосфор, который необходим для роста костей и мышц, ниацин, который замедляет процесс старения, а также селен с противораковыми свойствами. Если мы изучим каждую часть куриного мяса отдельно, то можно сказать, что филе является наиболее ценным, так как оно содержит минимальное количество калорий и максимальное количество белка.