Чуть не сварили ноги. Подземный переход у СибАДИ в Омске затопило кипятком

Снимки сделаны в подземном переходе рядом с остановкой, который ведет к учебному заведению. Омичи запечатлели сильный потоп, из-за которого пешеходы не смогли какое-то время пользоваться переходом. Воды, как отметил автор поста, было почти по колено. От нее исходил пар, так что можно предположить, что пространство залило кипятком.