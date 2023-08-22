Чуть не сварили ноги. Подземный переход у СибАДИ в Омске затопило кипятком

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Сегодня утром, 22 августа, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о происшествии рядом с СибАДИ. Очевидцы опубликовали фотографии с места в соцсети.
Снимки сделаны в подземном переходе рядом с остановкой, который ведет к учебному заведению. Омичи запечатлели сильный потоп, из-за которого пешеходы не смогли какое-то время пользоваться переходом. Воды, как отметил автор поста, было почти по колено. От нее исходил пар, так что можно предположить, что пространство залило кипятком.
По этой причине некоторые горожане перебегали дорогу в час пик, сообщается в посте. Также очевидцы рассказали, что на самой остановке было много воды. В городской администрации объяснили, что на территории случилась коммунальная авария.
По предварительным данным, переход затопило из-за повреждения на теплосетях «ОмскРТС». Примерно в 12 часов дня пресс-служба мэрии оставила комментарий о том, что аварийные бригады откачали воду на участке.
Ранее Город55 писал об аварии на сетях водопровода по улице Авиационная. Из-за непредвиденных обстоятельств жители восьми домов на сутки остались без воды. Также водоснабжение было отключено в трех административных зданиях.