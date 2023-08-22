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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:51

иллюстрация

Чуть не сварили ноги. Подземный переход у СибАДИ в Омске затопило кипятком

22 августа 2023, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках затопило кипятком подземный переход у СибАДИ

К полудню аварийные службы убрали последствия коммунальной аварии.

Сегодня утром, 22 августа, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о происшествии рядом с СибАДИ. Очевидцы опубликовали фотографии с места в соцсети.

Снимки сделаны в подземном переходе рядом с остановкой, который ведет к учебному заведению. Омичи запечатлели сильный потоп, из-за которого пешеходы не смогли какое-то время пользоваться переходом. Воды, как отметил автор поста, было почти по колено. От нее исходил пар, так что можно предположить, что пространство залило кипятком.

Фото: «Инцидент Омск»

По этой причине некоторые горожане перебегали дорогу в час пик, сообщается в посте. Также очевидцы рассказали, что на самой остановке было много воды. В городской администрации объяснили, что на территории случилась коммунальная авария.

По предварительным данным, переход затопило из-за повреждения на теплосетях «ОмскРТС». Примерно в 12 часов дня пресс-служба мэрии оставила комментарий о том, что аварийные бригады откачали воду на участке.

Фото: Мэрия Омска

Ранее Город55 писал об аварии на сетях водопровода по улице Авиационная. Из-за непредвиденных обстоятельств жители восьми домов на сутки остались без воды. Также водоснабжение было отключено в трех административных зданиях.

В Омске из-за коммунальной аварии жители нескольких домов остались на сутки без воды
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#Происшествия#Омск#СибАДИ#Подземный переход#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Выплавление теплосетей#Водопроводная авария
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