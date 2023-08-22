24 августа с АЭС «Фукусима-1» будет сброшена вода

Ранее специалисты из прибрежных регионов отметили, что регион находится в относительной безопасности. Глава Примгидромета Борис Кубая отметил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течений с японской электростанции. По данным исследования, практически все потоки направляются в Тихий океан.