24 августа с АЭС «Фукусима-1» будет сброшена вода

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Правительство Японии подчеркнуло свою готовность нести ответственность за безопасность данной процедуры, даже если ее выполнение займет несколько десятилетий, пишет ФедералПресс.
Ранее специалисты из прибрежных регионов отметили, что регион находится в относительной безопасности. Глава Примгидромета Борис Кубая отметил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течений с японской электростанции. По данным исследования, практически все потоки направляются в Тихий океан.