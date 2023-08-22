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24 августа с АЭС «Фукусима-1» будет сброшена вода

22 августа 2023, 07:51
В четверг, 24 августа, с ядерной электростанции «Фукусима-1» будет осуществлено сброс обработанной воды. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Правительство Японии подчеркнуло свою готовность нести ответственность за безопасность данной процедуры, даже если ее выполнение займет несколько десятилетий, пишет ФедералПресс.

Ранее специалисты из прибрежных регионов отметили, что регион находится в относительной безопасности. Глава Примгидромета Борис Кубая отметил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течений с японской электростанции. По данным исследования, практически все потоки направляются в Тихий океан.

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