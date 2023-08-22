100 инструментов и «Все идет по плану». Омичей пригласили поучаствовать во флешмобе

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Published Сегодня, 05:53
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В ближайшую субботу, 26 августа, омичей пригласили принять участие во флешмобе, посвященном лидеру омской группы «Гражданская оборона» Егору Летову. В историческом парке «Россия. Моя история», расположенном на улице 70 лет Октября, 25/2, музыканты планируют сыграть несколько песен коллектива на ста музыкальных инструментах.
Как сообщил Городу55 организатор мероприятия Илья Воронков, флешмоб начнется в 16 часов и продлиться около часа. Музыканты исполнят песни «Все идет по плану», «Про дурачка», «Зоопарк», «Отряд не заметил потери бойца». Список может дополниться.
Мероприятие бесплатное, возрастные ограничения отсутствуют.
Ранее организаторы рассказали нашему изданию, что идея флешмоба пришла после того, как увидели подобное в Новосибирске.