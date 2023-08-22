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100 инструментов и «Все идет по плану». Омичей пригласили поучаствовать во флешмобе

22 августа 2023, 05:53
Фото: Город55
Иллюстрация

Омичей пригласили поучаствовать в музыкальном флешмобе, посвященному Летову

В ближайшую субботу, 26 августа, музыканты планируют сыграть несколько песен «Гражданской обороны» на сотне гитар.

В ближайшую субботу, 26 августа, омичей пригласили принять участие во флешмобе, посвященном лидеру омской группы «Гражданская оборона» Егору Летову. В историческом парке «Россия. Моя история», расположенном на улице 70 лет Октября, 25/2, музыканты планируют сыграть несколько песен коллектива на ста музыкальных инструментах.

Как сообщил Городу55 организатор мероприятия Илья Воронков, флешмоб начнется в 16 часов и продлиться около часа. Музыканты исполнят песни «Все идет по плану», «Про дурачка», «Зоопарк», «Отряд не заметил потери бойца». Список может дополниться.

Мероприятие бесплатное, возрастные ограничения отсутствуют.

Ранее организаторы рассказали нашему изданию, что идея флешмоба пришла после того, как увидели подобное в Новосибирске.

«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах
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#Евгений Игишев#Егор Летов#Концерт#Гитара#Музыкант#Общество#Омск#Омская область
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