100 инструментов и «Все идет по плану». Омичей пригласили поучаствовать во флешмобе

В ближайшую субботу, 26 августа, омичей пригласили принять участие во флешмобе, посвященном лидеру омской группы «Гражданская оборона» Егору Летову. В историческом парке «Россия. Моя история», расположенном на улице 70 лет Октября, 25/2, музыканты планируют сыграть несколько песен коллектива на ста музыкальных инструментах.