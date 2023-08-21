Захарова подвергла критике планы Эстонии о запрете голосовать на выборах россиянам

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Согласно словам Захаровой, эстонский парламент получил законопроект, который вызвал сомнения у оппозиции и некоторых партнеров правительственной коалиции в своей конституционности. Премьер-министр Эстонии Кайи Каллас выступает за эту инициативу, пишет 360tv.ru.
Захарова подчеркнула, что Россия будет внимательно следить за развитием ситуации и стремиться к осуждению таких расистских планов со стороны международных организаций, а также предотвращению их реализации.