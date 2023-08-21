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Захарова подвергла критике планы Эстонии о запрете голосовать на выборах россиянам

21 августа 2023, 17:55
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны добиться осуждения планов Эстонии по ограничению избирательных прав граждан РФ и Белоруссии на местных выборах со стороны международных организаций.

Согласно словам Захаровой, эстонский парламент получил законопроект, который вызвал сомнения у оппозиции и некоторых партнеров правительственной коалиции в своей конституционности. Премьер-министр Эстонии Кайи Каллас выступает за эту инициативу, пишет 360tv.ru.

Захарова подчеркнула, что Россия будет внимательно следить за развитием ситуации и стремиться к осуждению таких расистских планов со стороны международных организаций, а также предотвращению их реализации.

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