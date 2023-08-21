За месяц сибиряки совершили более 200 сделок купли-продажи автомобиля в офисах Сбера

«Покупка или продажа автомобиля — ответственный и важный момент, участникам сделки необходимо тщательно проверить документы и правильно провести расчеты. И лучше сделать это в спокойной комфортной обстановке, с сопровождением грамотного консультанта. Как видим, многие уже оценили эту возможность — клиенты отмечают высокую скорость обслуживания и удобство проведения сделки. Мы очень рады тому, что люди все чаще приходят в отделения Сбера не только за решением финансовых вопросов, но и с повседневными задачами — мы с радостью помогаем их решить».