За месяц сибиряки совершили более 200 сделок купли-продажи автомобиля в офисах Сбера

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Он позволяет в комфортной среде, с гарантией юридической чистоты и прозрачности расчетов проводить сделки по купле-продаже автомобиля, используя инфраструктуру офиса. Сотрудники банка предоставляют для оформления типовой договор купли-продажи и проводят расчеты по сделке.
Услуга доступна в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане и Кызыле.
«Сделка Авто» входит в категорию сервисов для жизни, которые Сбер предлагает в своих офисах. Это услуги, которые полезны клиентам в повседневной жизни, и не всегда связаны с финансами. Например, в офисах Сибирского банка Сбербанка клиенты могут отправить и получить посылку, выпить кофе, сотрудники помогут сделать копии личных документов, установить приложения Сбера на смартфон. В дальнейшем Сбер планирует значительно расширить перечень сервисов для жизни в своих офисах.
Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Покупка или продажа автомобиля — ответственный и важный момент, участникам сделки необходимо тщательно проверить документы и правильно провести расчеты. И лучше сделать это в спокойной комфортной обстановке, с сопровождением грамотного консультанта. Как видим, многие уже оценили эту возможность — клиенты отмечают высокую скорость обслуживания и удобство проведения сделки. Мы очень рады тому, что люди все чаще приходят в отделения Сбера не только за решением финансовых вопросов, но и с повседневными задачами — мы с радостью помогаем их решить».
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