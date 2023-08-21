Вспышка Listeria в США: трое погибли, трое госпитализированы

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Расследование выявило, что источник этого случая связан с аппаратами для приготовления мороженого, которые не были должным образом очищены в ресторане в городе Такома, как сообщил Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Доклад отмечает, что признаки инфекции листерией могут проявиться в течение 70 дней после употребления зараженной продукции.
Генетический анализ бактерий внутри молочных коктейлей подтвердил, что был определен тот же вид Listeria, который вызвал госпитализацию.
Двое из трех выживших заявили, что перед появлением симптомов они выпили молочный коктейль в том же ресторане Frugals в Такоме. Симптомы инфекции Listeria включают лихорадку, мышечные боли и, иногда, расстройство желудка или другие проблемы с пищеварением. Также могут проявиться головные боли, нарушение сознания и судороги. Департамент здравоохранения заверил, что другие заведения сети Frugals, по предварительным данным, не подверглись этой вспышке.