Вспышка Listeria в США: трое погибли, трое госпитализированы

Двое из трех выживших заявили, что перед появлением симптомов они выпили молочный коктейль в том же ресторане Frugals в Такоме. Симптомы инфекции Listeria включают лихорадку, мышечные боли и, иногда, расстройство желудка или другие проблемы с пищеварением. Также могут проявиться головные боли, нарушение сознания и судороги. Департамент здравоохранения заверил, что другие заведения сети Frugals, по предварительным данным, не подверглись этой вспышке.