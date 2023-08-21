Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Врач назвал симптомы отравления волчьей ягодой

21 августа 2023, 07:00
Волчья ягода — это плоды кустарников, которые имеют токсические свойства, пишет Pravda.Ru.

Они содержат вещество под названием ксилостеин, которое вызывает рвоту и слабительное действие, а также атропин, что приводит к холинолитическому делирию, сопровождающемуся сильным возбуждением, вплоть до бешенства и агрессии, говорит Екатерина Курбатова, эксперт портала, специализирующегося на телемедицинских консультациях.

Съев всего лишь одну ягоду, вероятно, вы получите пищевое отравление, проявляющееся следующим образом:

— сухость слизистых носоглотки,

— хриплый голос,

— затруднение при глотании,

— расширение зрачков,

— ухудшение близорукости,

— головная боль,

— тошнота и рвота.

Если вы или ваш ребенок случайно съели волчью ягоду, необходимо незамедлительно очистить желудок и вызвать скорую помощь. Важно сохранять спокойствие и не позволять ребенку бегать. Не принимайте какие-либо лекарства до приезда скорой помощи, так как это может ухудшить состояние отравленного человека. Если возможно, сделайте фотографию растения, чтобы медики могли быстрее определить причину произошедшего.

Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
Сегодня, 04:17
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11