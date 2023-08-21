Врач назвал симптомы отравления волчьей ягодой

Если вы или ваш ребенок случайно съели волчью ягоду, необходимо незамедлительно очистить желудок и вызвать скорую помощь. Важно сохранять спокойствие и не позволять ребенку бегать. Не принимайте какие-либо лекарства до приезда скорой помощи, так как это может ухудшить состояние отравленного человека. Если возможно, сделайте фотографию растения, чтобы медики могли быстрее определить причину произошедшего.