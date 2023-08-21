Врач назвал симптомы отравления волчьей ягодой

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Они содержат вещество под названием ксилостеин, которое вызывает рвоту и слабительное действие, а также атропин, что приводит к холинолитическому делирию, сопровождающемуся сильным возбуждением, вплоть до бешенства и агрессии, говорит Екатерина Курбатова, эксперт портала, специализирующегося на телемедицинских консультациях.
Съев всего лишь одну ягоду, вероятно, вы получите пищевое отравление, проявляющееся следующим образом:
— сухость слизистых носоглотки,
— хриплый голос,
— затруднение при глотании,
— расширение зрачков,
— ухудшение близорукости,
— головная боль,
— тошнота и рвота.
Если вы или ваш ребенок случайно съели волчью ягоду, необходимо незамедлительно очистить желудок и вызвать скорую помощь. Важно сохранять спокойствие и не позволять ребенку бегать. Не принимайте какие-либо лекарства до приезда скорой помощи, так как это может ухудшить состояние отравленного человека. Если возможно, сделайте фотографию растения, чтобы медики могли быстрее определить причину произошедшего.