Виталий Хоценко посетил омское НПО «Мир»

Организация активно участвует в программе импортозамещения. В частности, работает над созданием прибора учета на основе внутренних компонентов. Компания одной из первых в Омской области приступила к реализации национального проекта по повышению производительности труда. Благодаря оптимизации бизнес-процессов и обучению сотрудников методам эффективного производства удалось увеличить объемы упаковки счетчиков электроэнергии с 800 до 1500 штук в день. Также производительность каждого работника выросла на 58%.