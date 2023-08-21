Виталий Хоценко посетил омское НПО «Мир»

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Сегодня, 21 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил производственную площадку НПО «Мир». Предприятие изготавливает системы автоматизированного учета энергоресурсов и управления энергообъектами, измерительные приборы. Продукцию НПО используют в нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорте, системах ЖКХ и энергетики.
Предприятие состоит из научно-исследовательского центра, проектного подразделения и приборостроительного завода.
Организация активно участвует в программе импортозамещения. В частности, работает над созданием прибора учета на основе внутренних компонентов. Компания одной из первых в Омской области приступила к реализации национального проекта по повышению производительности труда. Благодаря оптимизации бизнес-процессов и обучению сотрудников методам эффективного производства удалось увеличить объемы упаковки счетчиков электроэнергии с 800 до 1500 штук в день. Также производительность каждого работника выросла на 58%.
Экскурсию по предприятию для Виталия Хоценко провел генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев. Врио губернатора заметил, что компания формирует имидж региона как развивающегося промышленного центра.
«Мы заинтересованы в том, чтобы такие предприятия и впредь наращивали мощности, успешно участвовали в программе импортозамещения и выстраивали крепкие партнерские связи как внутри страны, так и за ее пределами. Наша задача — создать условия для стабильности в работе наших производств и уверенности трудовых коллективов в завтрашнем дне», — отметил Виталий Хоценко.
За первые 6 месяцев нынешнего года рост промышленности в регионе составил 6,5%. Это лучший показатель в Сибири.