Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Виталий Хоценко посетил омское НПО «Мир»

Виталий Хоценко посетил омское НПО «Мир»

21 августа 2023, 07:27
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора заметил, что предприятие формирует имидж региона как развивающегося промышленного центра.

Сегодня, 21 августа, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил производственную площадку НПО «Мир». Предприятие изготавливает системы автоматизированного учета энергоресурсов и управления энергообъектами, измерительные приборы. Продукцию НПО используют в нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорте, системах ЖКХ и энергетики.

Предприятие состоит из научно-исследовательского центра, проектного подразделения и приборостроительного завода.

Организация активно участвует в программе импортозамещения. В частности, работает над созданием прибора учета на основе внутренних компонентов. Компания одной из первых в Омской области приступила к реализации национального проекта по повышению производительности труда. Благодаря оптимизации бизнес-процессов и обучению сотрудников методам эффективного производства удалось увеличить объемы упаковки счетчиков электроэнергии с 800 до 1500 штук в день. Также производительность каждого работника выросла на 58%.

Экскурсию по предприятию для Виталия Хоценко провел генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев. Врио губернатора заметил, что компания формирует имидж региона как развивающегося промышленного центра.

«Мы заинтересованы в том, чтобы такие предприятия и впредь наращивали мощности, успешно участвовали в программе импортозамещения и выстраивали крепкие партнерские связи как внутри страны, так и за ее пределами. Наша задача — создать условия для стабильности в работе наших производств и уверенности трудовых коллективов в завтрашнем дне», — отметил Виталий Хоценко.

За первые 6 месяцев нынешнего года рост промышленности в регионе составил 6,5%. Это лучший показатель в Сибири.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Производство#Завод
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Сегодня, 06:20
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
Сегодня, 04:17
В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей
Сегодня, 07:37
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
Сегодня, 06:11