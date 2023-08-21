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В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка: полиция проводит поиск

21 августа 2023, 06:51
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга происходит поиск двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и Ленинградской области, пишет Pravda.Ru.

По заявлению женщины, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что девочка пропала. По предварительной информации, ребенок исчез около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера.

Согласно данным правоохранительных органов, у малышки русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения она была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовки.

Полиция активно работает над определением местонахождения ребенка.

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