В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка: полиция проводит поиск

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По заявлению женщины, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что девочка пропала. По предварительной информации, ребенок исчез около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера.
Согласно данным правоохранительных органов, у малышки русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения она была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовки.
Полиция активно работает над определением местонахождения ребенка.