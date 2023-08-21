Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В России планируют ввести фиксированную пошлину на экспорт удобрений. В ноябре прошлого года была принята ставка в 23,5%, которую собирали с разницы между таможенной стоимостью удобрений и превышающей $450 за тонну.
Из-за резкого снижения цен на удобрения, в бюджет вместо предполагаемых 119 млрд рублей поступило только 6 млрд, да и заплатили их только производители сложных удобрений. В Минфине решили установить пошлину в размере 8% независимо от цены. Предположительно это позволит привлечь в бюджет 87 млрд рублей до конца следующего года.
В министерстве финансов говорят, что производители удобрений не очень сильно пострадают от нововведения. Но так ли это на самом деле. Похоже, что и по условиям новой пошлины лямку придется тянут производителям сложных комплексных удобрений с содержанием фосфора.
«Конечно, объем сборов с производителей удобрений будет во многом зависеть от колебаний мировых цен, которые в текущем году внесли неприятные для Минфина изменения в планы по налоговым поступлениям. Поэтому в этот раз Минфин оказался предусмотрительней и не стал вводить ценовые пороги, при которых экспортная пошлина обнуляется», — рассказал аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов изданию Forbes.
Компания «ФосАгро», которая является ведущим производителем сложных удобрений и основным поставщиком удобрений на внутренний рынок, высказала свою позицию относительно расчета экспортной пошлины на минеральные удобрения. Она призывает учитывать стоимость производства и прибыльность продукции при определении этой пошлины.
«Обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, которая очень разная для разных видов минеральных удобрений с разной концентрацией питательных веществ», — заявил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников изданию Regnum.
Крупные площадки по производству удобрений находятся в Тульской, Омской областях, на Урале и Новгородчине, в Мурманской области. Так, свой комментарий по поводу инициативы правительства РФ дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«В Мурманской области действуют три таких предприятия: Кировский филиал АО „Апатит“, Северо-Западная Фосфорная Компания, Ковдорский ГОК. Первые два добывают апатит-нефелиновую руду, налог на добычу которой за последние три года повышался уже дважды, причем суммарно ставка налога с учетом коэффициента ренты выросла в семь раз. Таким образом, производители фосфорсодержащих удобрений уже работают со значительным ростом фискальной нагрузки, в отличие от производителей азотных удобрений, основным сырьем для выпуска которых является природный газ — ресурс с относительно стабильной, прогнозируемой ценой», — приводит слова Андрея Чибиса издание «Мурманский вестник».
Губернатор отмечает, что при равенстве ставки экспортной пошлины производители сложных и комплексных удобрений заплатят самую большую сумму сбора в расчете на тонну.
С этим согласна и член Совета Федерации Татьяна Сахарова.
«Принятие решения по данному вопросу, на мой взгляд, требует всесторонней и объективной оценки с учетом мнения всех участников рынка, которых касается это нововведение. Нужно обратить внимание на уровень расходов и социальной нагрузки предприятий. Затраты на производство простых и сложных удобрений разные. Это важный фактор при выработке фискального механизма.
Введение единой ставки пошлины принимается в дополнение к планам властей пополнить бюджет за счет налога на сверхприбыль, которую российский компании получили в предыдущие годы. В том числе и производители удобрений.
Напомним, что этот налог будет взиматься с компаний, чья прибыль за период 2021–2022 годов превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составляет 10% от излишней прибыли. Компании имеют возможность уменьшить ставку налога в два раза, если они решат заплатить его досрочно в 2023 году.
По расчетам правительства, это должно принести в казну около 300 млрд рублей, из которых 57 млрд — сборы с производителей удобрений.
Что касается самой единой пошлины, то если не учесть различия в стоимости производства при разработке налоговых механизмов, то возникнет неравное распределение налоговой нагрузки между компаниями в отрасли. Большая часть дополнительных налоговых платежей будет возложена на производителей сложных удобрений. Это негативно скажется на инвестиционных возможностях сектора, его конкурентоспособности на мировом рынке и способности удовлетворять постоянно растущие потребности в стране.