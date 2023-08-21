В России планируют ввести фиксированную пошлину на экспорт удобрений

Что касается самой единой пошлины, то если не учесть различия в стоимости производства при разработке налоговых механизмов, то возникнет неравное распределение налоговой нагрузки между компаниями в отрасли. Большая часть дополнительных налоговых платежей будет возложена на производителей сложных удобрений. Это негативно скажется на инвестиционных возможностях сектора, его конкурентоспособности на мировом рынке и способности удовлетворять постоянно растущие потребности в стране.